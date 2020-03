Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en el mundo, y gracias a esto, dicha plataforma ha tenido gran influencia en varios aspectos de nuestra vida diaria. Uno de estos aspectos son los viajes, y precisamente de esto te queremos hablar en este artículo, de cómo Instagram ha cambiado totalmente la forma en que la planeamos nuestros viajes. Así que no te lo pierdas.

Instagram ha cambiado la forma en la que personas escogen sus destinos para viajar

No se puede negar que Instagram se ha convertido en una tierra de sueños. A diario vemos personas, famosas o no, que viajan a lugares fantásticos, experimentan momentos únicos, siempre sonriendo y registrando todo de una manera que nos hace querer reservar un vuelo casi de inmediato. Y todo lo que se publica en Instagram tiene, sin duda, un gran impacto en las elecciones de las personas al momento de viajar.

Es por eso que las principales marcas o agencias de viajes pagan a miles de famosos instagrammers o influencers con muchos seguidores para promocionar destinos de viajes restaurantes, hoteles y mucho más. Gracias a su alcance, Instagram te permite soñar con lugares, culturas y otras formas de ser o de vivir que te alientan a emprender una nueva aventura en algún destino exótico o paradisíaco del mundo.

Con más de 346 millones de publicaciones en el hastag #travel, está claro que Instagram no solo es una vía de escape a nuestra vida cotidiana, sino también una puerta de entrada a un destino real. Pero, ¿todo es tan bueno como parece?

La influencia de Instagram no siempre es del todo buena

En los perfiles de Instagram de viajeros o destinos con millones de seguidores, muchas personas ven reflejado un sueño y también la inspiración para viajar. Sin embargo, siendo Instagram tan visual y basado en fotos, en ocasiones nos olvidamos de lo principal: disfrutar de nuestro viaje. Y es que en lugar de vivir el momento real, muchas veces nos enfocamos en tomar fotos geniales que nos traerán más “me gusta” y olvidamos que la realidad no es lo que sucede en línea, sino lo que vivimos.

Además, generalmente Instagram muestra solo los aspectos más destacados y las mejores imágenes de un lugar determinado. Si eliges tu próximo destino de viaje en Instagram, probablemente verás imágenes perfectas y fantásticas, de hecho algunas de esas imágenes pueden llegar a parecer irreales. Muchas veces, este afán de querer obtener la foto perfecta, ha ocasionado algunos accidentes fatales.

En 2015, por ejemplo, una joven de 24 años falleció al intentar recrear una imagen famosa en Trolltunga, Noruega. Lo mismo sucedió en 2014 cuando una pareja polaca superó la barrera de seguridad en Cabo Roca y se cayó accidentalmente a los acantilados. Esto muestra hasta qué punto las personas son capaces de llegar por tener la imagen perfecta, convirtiéndola en una prioridad de cada viaje y aventura.

¿Aún hay vida después de Instagram?

Por supuesto que si, solo debemos apreciar y planificar un buen viaje, sin dejarnos llevar solo por lo que vemos en Instagram. Esto quiere decir que la solución no es dejar de viajar, sino viajar más conscientemente, un viaje no es solo una foto y las experiencias reales no son las que creamos en las redes sociales. Más que hacer fotos iguales a las de un influencer famoso y pretender ganar la felicidad, es mejor sentir la felicidad de un viaje.

Recuerda que cuando se hacen las cosas con el corazón, disfrutas y absorbes más de cada momento, y puedes compartirlos de una manera única. A fin de cuentas, eso es lo que significa viajar, y los destinos ofrecen estas experiencias a los turistas y visitantes, solo hay que saber explotarlas. Por otra parte, las agencias de viajes deberían crear contenido en lugar de vender solo imágenes, incluso si son maravillosas.

Y tú, ¿eres de los que usan Instagram para escoger a donde viajar?