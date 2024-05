Si te has preguntado mientras navegas por Instagram qué significa el aviso en alguna publicación que dice “creada con efecto”, no eres el único. Se trata de uno de los cambios dentro de la red social, y viene con un propósito interesante: contarte qué clase de filtro o efecto se ha usado en una publicación, además de confirmarte que, por supuesto, el contenido ha sido retocado.

A estas alturas, es de lo más común agregarle filtros a las fotos y efectos a los reels que subes a Instagram para que luzcan mejor que su versión original. Sin embargo, antes había que adivinar el efecto usado, o buscarlo de forma manual para dar con él. Algo que ahora cambia por completo, gracias a que Instagram ahora da el aviso desde la propia publicación.

Qué significa “creada con efecto” en Instagram

La etiqueta “creada con efecto” en los reels que se publican en Instagram es una nueva forma de saber si alguien utilizó un efecto. Esto funciona únicamente con los efectos de Instagram, y en los detalles del aviso puedes saber exactamente qué efecto se utilizó, además de encontrar la dirección para también hacerte con el efecto; solo debes presionar sobre el enunciado.

En los casos donde se emplean filtros que provienen de otras fuentes, la app no podrá saberlo y mucho menos avisarlo, así que no es algo infalible. Se trata de un cambio que Instagram ha traído sin avisar, el cual, además, no está disponible en todos los móviles. Sin embargo, se trata de una novedad oficial, de modo que bastará con esperar para que llegue a todos los dispositivos.

Cómo usar efectos en Instagram

Usar efectos en Instagram es un proceso muy sencillo. En caso de que quieras animarte a publicar contenido en la red social con esta clase de añadidos, te enseñamos con un paso a paso simple:

Abre la app de Instagram e inicia sesión en tu cuenta.

Para hacer una publicación, selecciona el símbolo de “+” que encontrarás en el centro de la parte inferior de tu feed.

que encontrarás en el centro de la parte inferior de tu feed. Selecciona la opción Reel , y en el menú para editar el contenido, verás en la esquina izquierda varios símbolos. Elige el que tiene forma de tres estrellitas .

, y en el menú para editar el contenido, verás en la esquina izquierda varios símbolos. Elige el que tiene forma de . Instagram te permite personalizar tu reel con alguno de los varios efectos que te aparecerán dentro de las opciones. Puedes elegir el que más te guste. Tras esto, solo te queda grabar lo que tengas en mente para mostrarle a tus seguidores en Instagram.

con alguno de los varios efectos que te aparecerán dentro de las opciones. Puedes elegir el que más te guste. Tras esto, solo te queda grabar lo que tengas en mente para mostrarle a tus seguidores en Instagram. El último paso de todos es cuando ya hayas terminado tu publicación, seleccionando la opción Compartir.

Si has añadido algún efecto, aparecerá el aviso de “creada con efecto”. Actualmente, existen muchos efectos más allá de los que vienen por defecto en Instagram, y que incluso puedes añadir en tus Historias, como el filtro de dónde besar o el filtro de rueda. Sin más nada que agregar, esperamos haber resuelto tu pequeña duda.