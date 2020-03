Actualmente es muy fácil comprar seguidores para las redes sociales, lo cual permite distorsionar la realidad de las cuentas. Esto es muy común en Instagram donde los artistas suelen comprar seguidores para hacerse famosos de la noche a la mañana, aunque también lo hacen las tiendas o algunos medios informativos para hacer creer a los usuarios que tienen mucha experiencia en el sector, así como el respaldo de una gran comunidad.

Si antes el consejo era que no debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales, ahora con esta nueva tendencia de comprar seguidores en Instagram seguramente pensarás que ya no debes creer absolutamente nada de las redes sociales. Pero no es así. Por suerte, existe una forma sencilla de saber si los seguidores de una cuenta de Instagram son falsos o reales y consiste en usar la app GamGage.

GamGage, la app que mide el engagement de Instagram para detectar seguidores falsos

GamGage es una app creada por Rubén Alonso, un bloguero español especialista en marketing digital, con el objetivo de ofrecer una herramienta sencilla que permita descubrir el engagement de una cuenta de Instagram. Por si no lo sabes, el engagement es una medida que nos dice qué tan activos e involucrados están los seguidores de una determinada cuenta. Para ello, el engagement relaciona la cantidad de seguidores de la cuenta a analizar con el número de “me gusta” y comentarios que reciben sus publicaciones.

De esa manera, si una cuenta tiene un engagement excesivamente bajo, muy cercano al 0%, de seguro sus seguidores son falsos, pues en realidad no tienen interés en la cuenta que siguen. Ahora bien, este engagement lo podemos calcular nosotros mismos a mano; sacando la media de los “me gusta” y comentarios recibidos por las últimas publicaciones de una cuenta de Instagram, sumándolas entre sí, dividiendo el resultado entre el número de seguidores y multiplicándolo por 100 para obtener el porcentaje final.

Sin embargo, es probable que a mano cometamos errores y, además, GamGage lo puede hacer por nosotros de mejor manera, en una interfaz bonita y con varios datos y gráficas extras. No solo eso, GamGage también asigna un peso mayor a los comentarios (porque implican una participación mayor por parte de los usuarios) que a los “me gusta” en la fórmula del engagement para sí obtener resultados más realistas. Por ello, GamGage es la mejor opción para detectar seguidores falsos en una cuenta de Instagram.

Cómo usar GamGage para saber si los seguidores de una cuenta de Instagram son falsos

Antes de nada, debes saber que GamGage no es una aplicación oficial de Instagram, por lo que solo funciona con datos públicos. Es decir, con ella solo podrás analizar los seguidores de perfiles públicos y no los de los perfiles privados. Dicho eso, usar la aplicación no tiene nada de complicado, solo debes hacer esto:

Una vez instalada, abre la app GamGage .

. Introduce el nombre de usuario de la cuenta de Instagram que quieres analizar y luego pulsa en Calcular IE .

. Espera unos segundos y ya podrás ver el engagement (IE) calculado junto con otros datos. Lo importante es que verifiques si el IE calculado está por debajo o por encima de todos los IE calculados (se ve en la parte inferior de los resultados).

De estar por debajo, es posible que la cuenta tenga seguidores falsos, sobre todo cuando se trata de una marca, artista o empresa desconocida con una cantidad de seguidores impresionante. En cambio, las personas o marcas conocidas mundialmente, como Huawei, solo por su nombre reciben muchos seguidores, pero muy pocos de ellos interactúan con la cuenta. De tal forma que la cuenta de Instagram de Huawei puede tener un IE muy bajo, pero lo más probable es que la mayoría de sus seguidores sean reales.

Así que, si sospechas que una cuenta de Instagram usa seguidores falsos, analízala con esta app y, además, aprovecha la función de GamGage que permite comparar los análisis de engagement de distintas cuentas. Eso sí, siempre compara dos cuentas de un mismo sector (musical, gastronómico, tecnológico, etc.), para lograr resultados más fiables. En fin, con un par de comparaciones y sabiendo interpretar los datos que te proporciona GamGage, descubrirás fácilmente perfiles de Instagram falsos, así como cuentas de Instagram con seguidores falsos.