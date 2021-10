A mediados de este año se presentó el UMIDIGI BISON Pro que mejora mucho en potencia al BISON original. Pero justo ahora hemos tenido la posibilidad de probarlo en profundidad. Si no sabes de qué estamos hablando, el BISON Pro es un nuevo móvil rugerizado de la marca UMIDIGI, la cual se especializa en smartphones y gadgets inteligentes con una relación calidad / precio muy atractiva.

Este smartphone BISON Pro es una roca, lo resiste todo, pero al mismo tiempo tiene características de gama media muy interesantes. No usa el típico diseño tosco y feo de los móviles de su categoría, sino que apuesta por un diseño más elegante y minimalista. Además, tiene una cámara triple de 48 MP, termómetro infrarrojo integrado, potencia de sobra para todo tipo de tareas, mucha batería y pantalla Full HD+.

Smartphones rugerizados peores, valen más de 200 €. Por suerte, el precio del UMIDIGI BISON Pro no supera esa barrera, por lo que es una buena opción si no quieres gastar mucho. Ahora bien, ¿el BISON Pro es realmente un buen smartphone rugerizado? Lo hemos probado a fondo para contarte la verdad.

Review del UMIDIGI Bison Pro: el móvil ultrarresistente más completo y barato que encontrarás

Normalmente, los fabricantes de smartphones todoterreno solo se preocupan por la resistencia y dejan de lado otros apartados. Afortunadamente, no es el caso de UMIDIGI que ha diseñado el BISON Pro con mucho mimo para que sea ultrarresistente y a la vez muy completo como los mejores móviles gama media de la actualidad. Con solo echar un vistazo a su hoja de especificaciones puedes darte cuenta de lo que hablamos.

Características UMIDIGI BISON Pro Dimensiones y peso 164 x 79,6 x 12,7 mm. 265 gramos. Pantalla 6,3″ Full HD+ (2340 x 1080) con panel LCD, protección Corning Gorilla Glass y notch en forma de gota. Procesador MediaTek Helio G80 con gráfica ARM Mali G52 2EE MC2 . RAM 4 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera Triple de 48 MP con f/1.8 + ultra gran angular de 16 MP con 117° + macro de 5 MP con enfoque a 2,5 cm. Con flash LED. Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 24 MP con f/2.0. Con reconocimiento facial, IA para el embellecimiento del rostro y cuenta atrás para selfies. Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Conectividad y extras USB C, WiFi de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Glonass, Galileo, Bluetooth 4.2, NFC, OTG, certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810G, jack de 3.5 mm para auriculares, dos botones personalizables, lector de huellas lateral, barómetro y brújula electrónica. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 11.

Como mencionamos al principio, este smartphone tiene un precio económico, lo cual hace que sus especificaciones resulten aún más impresionantes. Por poco dinero, te puedes llevar un móvil duradero que resiste condiciones duras, con una buena cámara, procesador gaming y batería de larga duración. ¡Ah! Y con Android 11 sin bloatware ni apps innecesarias. Vamos a analizarlo a fondo…

El diseño del UMIDIGI BISON Pro: elegante, con buen agarre y extras útiles

El UMIDIGI BISON Pro es un smartphone sólido y robusto. Está fabricado con una capa de caucho sintético de alta calidad y laterales de metal de gran resistencia. Se siente muy bien cuando lo tienes en la mano a pesar de su peso de 265 gramos, que se consideraría pesado para un móvil normal, pero en el ámbito de los rugerizados diríamos que es más bien ligero.

Es cómodo y no cansa la mano. Y lo puedes usar con guantes igual de bien que sin guantes, pues tiene un modo que optimiza el panel táctil de la pantalla para que reconozca mejor tus toques con los guantes puestos.

A propósito de la pantalla, este UMIDIGI BISON Pro usa un panel LCD de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) y tasa de refresco estándar de 60 Hz. Para lo que vale el teléfono, la pantalla se ve realmente bien. Tiene una calidad de imagen excelente tanto para ver vídeos como para jugar. Tiene un tamaño bueno para que puedas usar todas tus apps favoritas con comodidad.

Diseño del UMIDIGI BISON Pro 1 de 7

Lo único que no nos gustó de la parte frontal del BISON Pro es el marco negro que rodea la pantalla. Pero, de nuevo, estamos hablando de un teléfono rugerizado y por lo tanto es normal que no tenga un acabado tan prémium como un smartphone normal. De hecho, con ese sutil notch que tiene en la pantalla donde se sitúa su cámara selfie, ya es más prémium que la mayoría de móviles todoterreno.

Por otro lado, en el lateral derecho, el BISON Pro cuenta con los botones de volumen y encendido. Y en el izquierdo, tiene la bandeja donde puedes instalarle dos tarjetas SIM 4G o una SIM 4G + una Micro SD. En ese mismo lado y más o menos en el centro, posee un lector de huellas lateral que es bastante incómodo de usar para las personas diestras que cogen el móvil con la mano derecha (más del 80% de la población mundial). Curiosamente, es el móvil perfecto para zurdos por este mismo motivo.

Una de las mejores cosas de este smartphone es que tiene dos botones programables, uno en cada lado (son los de color naranja), a los que puedes asignar acciones específicas. Por ejemplo, para activar la cámara, encender la linterna, tomar la temperatura, pedir auxilio rápido, etc. Son un extra muy útil y práctico.

En cuanto a los puertos, el teléfono viene con un puerto USB-C en la parte inferior y un conector de auriculares de 3,5 mm en la parte superior. También trae radio FM y es compatible con OTG para conectarle periféricos o almacenamiento externo.

El UMIDIGI BISON Pro es resistente al agua, polvo y caídas

Si quieres un móvil que no se dañe con facilidad y no quieres usar incómodas fundas o protectores de pantalla, el UMIDIGI BISON Pro te encantará. Su pantalla viene de serie protegida por un cristal Corning Gorilla Glass que evita que se rompa con las caídas o con los golpes fuertes. Pero además de eso, tiene las certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810G que garantizan lo siguiente:

Es a prueba de agua . Puedes lavarlo, usarlo bajo la lluvia o en la ducha y hasta nadar con él, y no se dañará. Técnicamente, su cuerpo resiste la sumersión en 1,5 metros de agua durante 30 minutos (algo que no recomendamos probar).

. Puedes lavarlo, usarlo bajo la lluvia o en la ducha y hasta nadar con él, y no se dañará. Técnicamente, su cuerpo resiste la sumersión en 1,5 metros de agua durante 30 minutos (algo que no recomendamos probar). También es impenetrable al polvo, a la arena y a la suciedad . En definitiva, está protegido para que ninguna partícula pequeña entre en su cuerpo y lo estropee. Así que puedes usarlo libremente en tus aventuras en la montaña, playa, desierto, etc.

. En definitiva, está protegido para que ninguna partícula pequeña entre en su cuerpo y lo estropee. Así que puedes usarlo libremente en tus aventuras en la montaña, playa, desierto, etc. Soportaría un lavado de vapor térmico. Puede resistir alta presión de agua de 100 bar (1450 psi) y alta temperatura de agua de 80 °C. ¡Es casi indestructible!

Asimismo, vale la pena destacar que tanto su cuerpo como la pantalla son resistentes a los rayones gracias a los materiales con que están fabricados. A nosotros se nos ha caído y mojado un par de veces, y la verdad es que no se ha roto ni arañado.

El rendimiento del UMIDIGI BISON Pro es excelente, el Helio G80 cumple

El procesador que monta este UMIDIGI BISON Pro es el Helio G80 de MediaTek, el cual es un chip de potencia media pensado para juegos. Dependiendo de la variante que compres, el móvil traerá 4 GB u 8 GB de RAM. Y solo está disponible con 128 GB de almacenamiento, que es bastante para instalar muchas apps y guardar una gran cantidad de fotos y vídeos, aunque igualmente puedes ampliarlo con una Micro SD hasta los 256 GB.

Desde nuestra experiencia, te podemos asegurar que el BISON Pro funciona de forma rápida y fluida con apps de redes sociales y mensajería, así como al navegar por Internet. Con juegos también va bien, siempre y cuando no configures los gráficos al máximo. Eso sí, te recomendamos hacerte con la versión de 8 GB de RAM para que cuando abras juegos pesados o muchas apps a la vez, no se haga lenta la multitarea y la transición entre todo lo que tienes abierto.

Por cierto, no hemos notado ningún bug, ralentización o «lag» en este teléfono en el tiempo que lo hemos usado. Tampoco hemos notado que se caliente demasiado al llevarlo al máximo de sus capacidades, pues utiliza un sistema de refrigeración líquida en su interior que mantiene las temperaturas en niveles estables en todo momento para no afectar al rendimiento general.

Por si te interesa saberlo, el procesador del BISON Pro tiene 221039 puntos en AnTuTu y es el mismo que usan móviles como el POCO M2 y el Xiaomi Redmi 9.

El UMIDIGI BISON Pro usa Android 11 con varias herramientas útiles

El excelente rendimiento del UMIDIGI BISON Pro se debe, en parte, al uso de la versión más nueva de Android hasta ahora: Android 11. Pero lo que hace que la experiencia sea realmente buena y placentera es que no utiliza una capa de personalización sobrecargada ni incluye aplicaciones innecesarias. En cambio, usa un Android bastante limpio que va fluido y que tiene todas las últimas novedades estrenadas por este sistema operativo en el último año.

Hardware del UMIDIGI BISON Pro y sus herramientas especiales 1 de 5

Además, viene con Google Play Store y varias herramientas:

Barómetro

Brújula

Medidor de ángulos

Nivelador

Ayuda para colgar cuadros

Medidor de distancia y altura

Termómetro

Linterna

Lupa

Medidor de sonido

Plomada

Alarma

Contador de pasos

¡Es una navaja suiza! Por si fuera poco, también cuenta con los sistemas de navegación GPS, Glonass y Galileo para que no te pierdas nunca con él. Es compatible con todas las bandas 4G, 3G y 2G que se usan en el mundo. Y tiene NFC compatible con Google Pay para hacer pagos sin contacto con el móvil de forma más fácil, cómoda y segura.

Lo único malo es que tiene el tercer nivel de Google Widevine, lo que significa que no es capaz de reproducir en HD el contenido de Netflix, Amazon Prime Video y de otras apps de streaming como estas. Eso sí, los vídeos de YouTube sí los puedes ver en máxima resolución. Normalmente, en el móvil vemos más vídeos de redes sociales que series o películas de apps de streaming, las cuales son más para el televisor. Así que este no debería ser un problema para muchas personas. Eso sí, podrás usar esas apps igualmente, pero en formato SD que gasta menos datos y en el móvil se ve bastante bien.

La cámara del UMIDIGI BISON Pro está bien, pero su termómetro infrarrojo es el protagonista

Los móviles de UMIDIGI no suelen tener una cámara para tirar cohetes y quizás por eso la cámara de este UMIDIGI BISON Pro no nos ha decepcionado. Es cierto que no toma fotos ni graba tan bien como un smartphone de gama media normal, pero ofrece una calidad aceptable. Usa una cámara trasera de tres sensores con un sensor principal Sony de 48 MP que toma fotos muy buenas incluso en interiores.

Sus sensores secundarios son un ultra gran angular de 16 MP que permite hacer fotos panorámicas con un ángulo de visión de 117° y un macro de 5 MP con el que puedes enfocar objetivos a solo 2,5 cm. No está nada mal, la verdad. De hecho, en exteriores y con luz suficiente, saca fotos con una calidad verdaderamente asombrosa, de esas que no esperarías que hiciese un móvil rugerizado económico.

De noche o en escenarios con poca luz, la cámara flojea como era de esperar. Tiene modo noche, pero no es gran cosa. En vídeo tampoco es muy buena, pero al menos te permite grabar con una calidad decente en 1080p a 30 FPS. Su cámara selfie Sony de 24 MP también es capaz de grabar en esa misma calidad, lo cual está muy bien para videollamadas. Las selfies las toma bien, siempre y cuando haya buena luz.

Fotos tomadas con el UMIDIGI BISON Pro 1 de 7

Por cierto, el reconocimiento facial funciona de maravilla en este móvil. ¡Ah! Y casi se nos olvidaba lo más importante de la cámara del BISON Pro: su termómetro infrarrojo integrado. Así es, con este smartphone podrás medir la temperatura a distancia y sin contacto de personas u objetos con tan solo apuntarles con la cámara trasera. Genial, ¿no? No es tan preciso como un termómetro real, pero sí es preciso.

La batería del UMIDIGI BISON Pro dura mucho

La pila que usa el UMIDIGI BISON Pro tiene un tamaño de 5000 mAh. Es de litio y no se puede extraer. Soporta una carga rápida de 18 W, que no es la más veloz que hemos visto en un móvil, pero ciertamente te permite cargar más rápido la batería que con una carga básica de 5 W o 10 W.

De acuerdo a nuestras pruebas, la batería del BISON Pro dura unas 8 horas dándole un uso continuo con la pantalla encendida. Es decir, con un uso normal, la autonomía ronda los 2 días (con una media de 4 horas de pantalla al día). El tiempo de carga para llenar la batería de 0 a 100 % es de 4 horas aproximadamente.

Nuestra opinión del UMIDIGI BISON Pro: un móvil que vale lo que cuesta

Por el precio que tiene este UMIDIGI BISON Pro (en torno a los 175 €), lo recomendamos a quien busque un móvil resistente y económico. También es ideal para personas que no quieren andar con fundas, pues este smartphone lo resiste todo y tiene buenas características en todos sus apartados con extras muy útiles.

