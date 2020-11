Gracias a Nubia hemos podido probar el primer smartwatch flexible del mercado, un reloj con un diseño muy futurista que promete marcar la pauta a seguir por los demás fabricantes. Sin embargo, nuestra experiencia no ha sido exactamente esa y hemos visto en este smartwatch mucho margen de mejora.

El Nubia Watch es el primer smartwatch con pantalla flexible del mercado, emulando el éxito que han tenido los móviles plegables pero a pesar de esto, esa es su única novedad porque todo lo demás que hay en el smartwatch todavía no está del todo pulido. Es un reloj que no es para cualquiera, y a continuación te contamos el porqué.

Review del Nubia Watch, un smartwatch que impresiona tanto en lo bueno como en lo malo

El Nubia Watch es un smartwatch que pretende rivalizar en la gama de smartwatches premium aunque para ser el primero con pantalla flexible tampoco tiene un precio descalabrado, ya que cuesta solo 219€. Y por ese dinero ofrece un hardware muy competitivo, y bastante acertado:

Todas las especificaciones del Nubia Watch

Pantalla de 4,01 pulgadas AMOLED flexible , con resolución de 960 x 192 píxeles y una densidad de 244 ppp.

, con resolución de 960 x 192 píxeles y una densidad de 244 ppp. Conexiones : Bluetooth 4.1, WiFi, GPS, Glonass y Beidou.

: Bluetooth 4.1, WiFi, GPS, Glonass y Beidou. Sensores : acelerómetro, giroscopio, sensor de presión, sensor de ritmo cardíaco y brújula.

: acelerómetro, giroscopio, sensor de presión, sensor de ritmo cardíaco y brújula. Batería de 425 mAh que se carga en 85 minutos y dura hasta 7 días en modo ahorro de energía.

y dura hasta 7 días en modo ahorro de energía. Procesador Qualcomm Wear 2100 , 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento, de los cuales hay unos 4,3 GB libres para música.

, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento, de los cuales hay unos 4,3 GB libres para música. Resistencia al agua IP54 .

. Peso de 98 gramos y unas dimensiones de 125 (largo) x 41,5 (ancho) x 14,2 (grosor) mm.

Compatible con móviles Android e iOS.

Como puedes ver, es un reloj que tiene GPS, todos los sensores que necesita para cuantificar tu actividad y una gran pantalla AMOLED que se ve realmente bien, y la cual se dobla en sus laterales.

La pantalla del Nubia Watch es espectacular, pero su peso es bastante elevado

El Nubia Watch es un smartwatch que combina aluminio y materiales cerámicos para crear un chasis muy robusto y exageradamente grande, más grande de lo que nos hubiera gustado. El reloj no es que tenga unas dimensiones demasiado exageradas, pero su forma hace que parezca incluso más voluminoso de lo que es. Justo en el lateral tiene un gran botón para que puedas encender o apagar la pantalla.

Es un diseño muy robusto en el que se aloja una pantalla flexible AMOLED que tiene un tamaño de más de 4 pulgadas, como la de un iPhone 5. Esta pantalla flexible, sin embargo, no es flexible al 100% ya que solo se dobla en sus laterales y de una forma un tanto “marcada”. Es decir, que no podrás retorcerlo a tu gusto sino que tiene una especie de estructura que sujeta la forma en que se dobla.

Diseño del Nubia Watch 1 de 9

Al doblarse se sigue viendo igual de bien aunque el ángulo de visión es limitado y se nota en los colores, junto con su recubrimiento de plástico que hace que se generen bastantes reflejos y que se queden las huellas con mucha facilidad. Lo bueno de esta pantalla es que no da la sensación de romperse, pero tampoco es que se doble demasiado. Al doblarse puede adaptarse bien a tu muñeca y extender la pantalla más allá de un smartwatch convencional.

La pantalla flexa, pero de forma controlada

Junto a este gran armazón, hay dos correas (que se pueden intercambiar fácilmente); una para muñecas pequeñas y otra para muñecas grandes. Es una correa plástica de buena calidad, pero no semejante a la que montan otros fabricantes en relojes de gama alta. Pese a su gran tamaño y peso, no se hace incómodo aunque sí algo pesado.

Si estás acostumbrado a ir con grandes relojes es posible que no sea un problema, ya que ergonómicamente está bien diseñado, pero sus 99 gramos de peso (comprobado en nuestra báscula) se hacen notables para gente que no acostumbre a llevar relojes tan pesados. Tampoco se hace muy cómodo para dormir, de hecho no he podido terminar la noche con él, porque se hacía demasiado grande y molesto en la muñeca.

Doblando el Nubia Watch 1 de 2

En cuanto a la respuesta táctil, esta es buena pero no permite varios gestos en la pantalla lo que hace que su gran diagonal vea muy reducida su utilidad real, pues en realidad no podrás hacer nada que no hagas en otros relojes.

¿Qué puedes hacer con el Nubia Watch?

El Nubia Watch, pese a su gran declaración de intenciones, es bastante limitado en funciones para su precio. Lo único que hace a diferencia de una smartband con GPS es que permite llamar desde el reloj (conectado al móvil). Todo lo demás, son funciones que encontrarás en la mayoría de smartwatches.

Es un reloj que permite medir tu actividad diaria, no ofrece medición de pulso 24/7, tiene GPS para medir los entrenos (aunque solo 4 deportes) y te permite ver las notificaciones pero no interactuar con ellas. También te permite almacenar música para que la puedas escuchar en tus auriculares Bluetooth.

PODRÁS SEGUIR TU ACTIVIDAD DIARIA y medir entrenos con gps

Estas son las funciones más interesantes:

Medir tus entrenos : aunque solo tiene 4 modos (libre, caminar, correr en interior y correr en exterior). El GPS tarda mucho en conectarse y a veces ni guarda el tracking, lo cierto es que en 4 entrenos solo en uno de ellos consiguió funcionar correctamente.

: aunque solo tiene 4 modos (libre, caminar, correr en interior y correr en exterior). El GPS tarda mucho en conectarse y a veces ni guarda el tracking, lo cierto es que en 4 entrenos solo en uno de ellos consiguió funcionar correctamente. Seguimiento de sueño y de la actividad diaria: mide las horas de sueño, pasos, el pulso, la distancia recorrida, calorías y horas de deporte. Lo hace bien, y de forma bastante precisa.

y de la actividad diaria: mide las horas de sueño, pasos, el pulso, la distancia recorrida, calorías y horas de deporte. Lo hace bien, y de forma bastante precisa. Hacer llamadas desde el reloj (con el móvil conectado por Bluetooth). También podrás ver cuándo te llaman y responder en el reloj directamente acercándolo al oído. Se escucha bien, pero muy bajo, será necesario hablar con el reloj pegado a la oreja.

desde el reloj (con el móvil conectado por Bluetooth). También podrás ver cuándo te llaman y responder en el reloj directamente acercándolo al oído. Se escucha bien, pero muy bajo, será necesario hablar con el reloj pegado a la oreja. Puedes ver las notificaciones que te llegan desde las diferentes apps que tienes en el móvil pero no puedes ni interaccionar con ellas, ni siquiera ver varios mensajes de WhatsApp a la vez (si te llegan varios, no verás el contenido).

que te llegan desde las diferentes apps que tienes en el móvil pero no puedes ni interaccionar con ellas, ni siquiera ver varios mensajes de WhatsApp a la vez (si te llegan varios, no verás el contenido). Tiene algunos extras como la brújula, acceso a notas (aunque no se pueden crear en el reloj), cronómetro y alarmas.

como la brújula, acceso a notas (aunque no se pueden crear en el reloj), cronómetro y alarmas. También puedes buscar tu teléfono, y funciona bien.

Te permite escuchar música, ya que tiene 4 GB libres y pasar las canciones al reloj es bastante rápido.

Funciones del Nubia Watch 1 de 6

Como puedes observar hace bastantes cosas, pero todo lo que hacen muchos otros. Nos ha decepcionado especialmente que no permita ver los mensajes si te llegan varios whatsapps y que las llamadas se escuchen tan bajo, porque en ciertos entornos será imposible hablar por el reloj.

Tampoco nos ha gustado su funcionamiento deportivo, ya que se queda muy corto y el GPS tarda mucho en conectarse (tanto que algunas veces no llega a funcionar). Pero tiene una pega enorme para muchos, y es que la app en cuestión con la que manejas el reloj no muestra el recorrido de tu entreno y no podrás ver tu trayectoria en Google Maps, solo una silueta dibujada sobre un fondo negro directamente en el reloj.

La app Nubia Smart Wear todavía está demasiado verde

La aplicación que controla el Nubia Watch se llama Nubia Smart Wear, y está en Google Play Store. En un primer intentó nos falló al conectarse al reloj pero en otro de los móviles sí nos funcionó. La app permite controlar el reloj, configurarlo, enviarle música e introducir toda la información que necesita, así como ajustar las notificaciones o los watchfaces personalizados con tu cara.

Es una app correcta, pero muy poco pulida e incluso mal traducida al castellano. No podrás ver, como te comentábamos, tus entrenos de forma detallada y tampoco tendrás acceso a numerosas opciones. Por lo tanto, es una app que no permite exprimir el potencial real del reloj, aunque seguramente vaya mejorando con el tiempo. Lo que sí te permitirá es poner tus propios fondos de pantalla.

¿Cuánto dura la batería del Nubia Watch?

Este reloj tiene una batería bastante grande, pero su autonomía es similar a la de muchos smartwatch, algo menos de 2 días con un uso normal. Es una autonomía un tanto limitada que a mí personalmente no termina de gustarme, aunque en este caso como tengo que sacarme el reloj para dormir por las noches, no me ha sido un gran problema. Es una autonomía decente para su gran pantalla, pero que sigue sin ser suficiente para muchos.

Se carga al completo en 85 minutos, y en modo ahorro de energía puede ofrecer hasta 7 días de autonomía pero es un modo muy limitado que solo muestra la hora y pierde todo el encanto del reloj y su gran pantalla. Aún así, si lo necesitas para un apuro podría sacarte de él, pero no es un modo para nada útil.

En cuanto al gasto de batería con el GPS, es bastante elevado. El GPS gasta sobre un 30% de batería cada hora, y aunque no siempre ha gastado lo mismo en nuestras pruebas, estimamos que no puede aguantar más de 3 – 4 horas activo si está cargado al 100%.

¿Vale la pena comprar el Nubia Watch?

Es cierto que para un primer paso de los smartwatch plegables, es bueno y su pantalla se ve espectacular. Sin embargo, está bastante limitado en funciones (y algunas no están del todo pulidas), no está disponible en Español y viene sin eSIM (sí disponible en China) que le podría dar un poco más de encanto.

Da la sensación de que es un producto al que todavía le queda por mejorar. Creemos que hay relojes que hacen lo mismo, o más, por un precio similar. Aún así, lo que sí nos ha gustado es su precio de solo 219€, ya que si logra pulir sus fallos de software es posible que sí sea una buena opción para aquel que busque un reloj con un diseño agresivo y una gran pantalla flexible. Y este 11 del 11 podrás conseguirlo por solo 190€.

También está a la venta en la web oficial de Nubia, desde Europa. Y está disponible tanto con el marco verde como con el marco negro. ¿Qué te ha parecido?