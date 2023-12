Si estás en la búsqueda de un buen aspirador portátil que te ayude a limpiar el coche, el sofá o el teclado, creo que hemos encontrado el perfecto para ti. Baseus, una marca conocida por sus cargadores rápidos y powerbanks, ha estado ampliando su catálogo con productos de diferentes categorías. Hace poco analizamos los geniales auriculares Baseus MA10 y ahora tenemos en nuestras manos su nuevo aspirador de mano Baseus AP02 que nos ha sorprendido gratamente.

Se trata de un aspirador compacto, inalámbrico, versátil y potente que ofrece una buena autonomía y un diseño ergonómico. En esta review, te contaremos nuestra experiencia con este aparato, sus características, ventajas e inconvenientes.

Baseus AP02: un aspirador compacto con potencia de 6000 Pa y batería de 10000 mAh

Baseus ha creado este aspirador pensando en el uso portátil y cómodo tanto en el hogar como en el coche. Antes de ahondar en sus detalles, te dejamos su ficha técnica por si quieres saber sus especificaciones.

Características Baseus AP02 Dimensiones y peso 45 x 11 x 14,5 cm. 1,27 kilogramos. Potencia 160 W con una potencia de succión de 6000 Pa. Batería 10000 mAh (37 Wh) para una autonomía de hasta 25 minutos. Tiempo de carga 5,5 horas. Ruido Hasta 72 dB. Puerto de carga USB-C. Capacidad Depósito de polvo de 1000 ml. Extras Luz LED. Contenido de la caja Aspirador de mano, cable USB-C, herramienta para hendiduras, cepillo eléctrico con rodillo de silicona, cepillo de limpieza para el filtro HEPA y cabezal del cepillo. ¿Cómo es el aspirador de mano Baseus AP02?

El Baseus AP02 está hecho enteramente de plástico, lo cual hace que sea muy ligero comparado con otros aspiradores similares. Solo pesa 1,27 kilogramos y está diseñado para usarlo con una sola mano. Podría estar utilizándolo durante horas sin parar, ya que casi no cansa el brazo.

Por si te lo preguntas, es bastante resistente. Está sólidamente construido y todas sus partes encajan a la perfección en el conjunto. Definitivamente, es un aspirador de calidad. Además, es muy fácil de usar, pues solo tiene dos botones: uno para encender la aspiración y otro para quitar el depósito de polvo.

Todos los detalles del aspirador de mano Baseus AP02 1 de 11

El depósito de este aspirador tiene una capacidad de 1000 mililitros, que es más que suficiente para limpiar varias veces un coche y los muebles de tu hogar. No cuenta con bolsa, así que no tienes que reemplazar nada. Simplemente, cada cierto tiempo, vacías el depósito pulsando el botón y listo. Su filtro HEPA tampoco es necesario cambiarlo porque es lavable. Lo puedes sacar y lavar con un cepillo fácilmente para volverlo a utilizar como nuevo.

Una de las cosas más geniales del Baseus AP02 es su luz LED o linterna, que está ubicada en la parte frontal del asa. Es genial para limpiar en sitios oscuros, como debajo de los muebles, puesto que ilumina muy bien el área que deseas aspirar.

Cuánto dura la batería del Baseus AP02

Cabe destacar que tiene cuatro baterías de 2500 mAh cada una para una capacidad total de 10000 mAh. Puede parecer mucho, pero debido a lo potente que es, en el uso real no te da más de 25 minutos de autonomía. Y no está nada mal, ya que es un aspirador pequeño pensado para quitar la suciedad de cosas puntuales ocasionalmente y no para hacer una limpieza total de la casa.

Puedes saber el nivel de batería en todo momento por los indicadores LED que están arriba del botón de encendido. Son solo cuatro LEDs: al estar encendidos todos, significa que está totalmente cargado.

Por cierto, se carga fácilmente con el cable USB-C que trae en la caja. Eso sí, no incluye un adaptador, así que tendrás que usar el de tu teléfono. Y por más rápido que sea el cargador, tendrás que esperar unas 5 horas y media para cargarlo de 0 a 100 %. Es muchísimo a nuestro parecer, pero puedes dejarlo cargando toda la noche para tenerlo siempre cargado al 100 %.

¿Qué tal funciona el aspirador de mano Baseus AP02?

El Baseus AP02 ofrece una potencia de succión de 6000 Pa con la que hemos podido aspirar polvo, restos de comida, pelos, tierra, etc. No es tan potente como un aspirador tradicional alámbrico, pero realmente nos ha sorprendido lo fuerte que es su succión para ser tan pequeño. Casi nada se resistió a su potencia.

En la caja incluye tres accesorios que sirven para adaptar el aspirador a diferentes tipos de usos. Trae un cepillo eléctrico con rodillo de silicona anti-enredos para recoger el pelo y el polvo de las alfombras y las moquetas de casa. Este cepillo es lavable y es el que más hemos usado para limpiar porque viene bien para prácticamente todo.

Otro de los accesorios que viene en su caja es un cabezal de cepillo que es muy bueno para sacar la suciedad incrustada del coche y de lugares estrechos. Es más pequeño que el cepillo eléctrico, por lo que es más práctico y versátil. Con este accesorio se nos ha hecho más fácil aspirar las partículas finas.

También trae una herramienta para hendiduras, que es básicamente un tubo delgado para aspirar sin cepillar. Es el que menos espacio ocupa de los tres accesorios, así que te servirá para succionar de forma focalizada o en espacios muy pequeños y esquinas.

Veredicto final: ¿vale la pena el aspirador de mano Baseus AP02?

El Baseus AP02 es un aspirador de mano ligero y fácil de usar, con una potencia de succión de 6000 Pa que permite aspirar polvo, restos de comida, pelos y tierra. Incluye tres accesorios para adaptarse a diferentes tipos de usos, como un cepillo eléctrico, un cabezal de cepillo y una herramienta para hendiduras. Su batería de 10000 mAh proporciona una autonomía de hasta 25 minutos.

Es una buena opción para limpiar suciedad puntual en distintos lugares. Es práctico tanto para el coche como para tener por casa. Y no cuesta tanto. En Amazon vale 109,99 €, pero durante las ofertas se puede conseguir por menos de 70 €.