La tecnología no mejora significativamente de un año para otro. Eso es algo que no te va a decir nunca ningún fabricante. Ellos siempre quieren que les compres su móvil más reciente. Sin embargo, la realidad es que un smartphone de 2020 puede ser tan bueno como uno de 2021. Es cierto que el nuevo modelo puede tener algunas mejoras, pero no son tan importantes como para que las notes en el uso diario.

Así que, en vez de insistir en comprar el último modelo del móvil que te gusta, deberías echar un ojo al del año pasado. Pagarás mucho menos por él (gracias a que todos los móviles se devalúan muy rápido) y será prácticamente igual de bueno que el de nueva generación. Ahora bien, si no sabes cuál teléfono del año pasado elegir, aquí hemos hecho una selección de cinco que nos parecen los mejores en calidad / precio.

Samsung Galaxy S20 FE, un móvil muy completo y bonito

El Galaxy S20 FE es el más pequeño de la familia S20 de Samsung, pero solo en cuanto a precio. En términos de potencia, te ofrece un rendimiento tan veloz y fluido con todo tipo de tareas como sus hermanos, ya que usa el poderoso chip Exynos 990. Y usa una pantalla súper rápida de 120 Hz que se ve espectacular.

Monta un panel AMOLED de 6,5” con resolución Full HD+ de enorme calidad para ver películas, series y juegos. Además, tiene un diseño simple, pero bonito con un acabado mate que se siente muy bien en las manos. Su cámara triple de 12 MP tiene poco que envidiar a la de móviles más caros, y su batería de 4500 mAh es duradera.

Con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo puedes conseguir por apenas 498 €. Un precio bastante justo para un gama alta como este.

POCO F2 Pro 5G, un todopantalla como los que ya no se hacen

¿Te molesta el notch de los móviles? ¿No te gusta la perforación de la pantalla? Si eres de los que prefiere que su smartphone sea todopantalla, el POCO F2 Pro es para ti. Curiosamente, Xiaomi ya no hace móviles con la cámara frontal en formato retráctil o Pop-up (un mecanismo que la oculta dentro del teléfono). Y es una lástima porque este diseño no te quita ni el más mínimo espacio de la pantalla para que puedas disfrutarla al completo.

Además de este detalle de diseño único, el POCO F2 Pro cuenta con una pantalla AMOLED hermosa de 6,67 pulgadas compatible con HDR10+, una enorme batería de 4700 mAh que se carga a 33 W, el poderoso procesador Snapdragon 865 con 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento, y una cámara cuádruple de 64 MP de alta calidad. ¡Es muy completo!

Y lo mejor es que su precio ha caído en los últimos meses. En Amazon ya está disponible por solo 464 €.

OnePlus 8, el smartphone más versátil y fácil de usar de la lista

OnePlus es una marca que no negocia la calidad. Sus terminales siempre tienen una calidad de construcción impecable y características punteras en todos los apartados. Así precisamente es el OnePlus 8: uno de sus mejores buques insignia que ahora está por solo 496 € en Amazon.

¿Qué tiene de bueno? Un procesador Snapdragon 865 ultra potente, una pantalla fluida a 90 Hz, 8 GB RAM + 128 GB almacenamiento, y una carga rápida de 30 W que te da 1 día de autonomía con solo 20 minutos de carga. Aunque desde mi punto de vista, lo que hace destacar al OnePlus 8 sobre los otros móviles de esta lista es su sistema operativo OxygenOS que es muy limpio y fácil de usar.

También tiene un panel AMOLED de 6,55″ con resolución Full HD+ para ver contenido multimedia en la mayor calidad posible, una cámara triple de 48 MP que saca fotos muy buenas, y lo último en conectividad (Dual SIM 5G y WiFi 6). Pero lo que más nos gusta de él es su precio rompedor. La verdad nos parece irreal que un bestia como el OnePlus 8 ya se pueda conseguir por menos de 500 €.

Xiaomi Mi 10T Pro, el gama alta con mejor calidad / precio de Xiaomi

Cuando parecía imposible mejorar lo visto en el Mi 10, Xiaomi viene y te saca el Xiaomi Mi 10T Pro: un móvil perfecto en casi todos los apartados con un precio muy ajustado. En potencia es un animal, ya que tiene el Snapdragon 865 junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Aparte, cuenta con una batería gigante de 5000 mAh con carga rápida de 33 W.

Pero lo que más sorprendió en su momento del Mi 10T Pro (y que nos sigue sorprendiendo incluso al día de hoy), es sin dudas su cámara triple de 108 MP que puede grabar hasta en 8K a 30 FPS. ¡Una locura! Su pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas también es alucinante, pues alcanza una tasa de refresco de 144 Hz (la más alta vista hasta ahora en un móvil).

Para gamers o para la gente que quiere tener un móvil 5G rápido, este Mi 10T Pro de Xiaomi es perfecto. Apenas cuesta 468 € ahora mismo en Amazon.

Realme X50 Pro 5G, el móvil con carga más rápida de la lista

El Realme X50 Pro 5G ahora solo vale 465 €, pero no siempre fue así. En su momento, costaba 700 €. Actualmente, sigue siendo puntero por su cámara cuádruple de 64 MP que graba en 4K o su procesador Snapdragon 865 con 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento que te garantizan un rendimiento inmejorable.

Tiene un diseño muy limpio y llamativo, así como una pantalla AMOLED de 6,44″ con resolución Full HD+. Lo que más resalta de este móvil frente a sus similares es la carga rápida de 65 W que llena el 100 % de su batería de 4200 mAh en apenas 35 minutos. ¡Increíble! Si no quieres tener problemas de autonomía, deberías considerar este smartphone de Realme.

Para nosotros, que un móvil tenga más de un año en el mercado no quiere decir que ya no valga la pena. Y los cuatro que te presentamos aquí son el mejor ejemplo de ello. Y tú… ¿cuál móvil de los últimos años crees que aún vale la pena?