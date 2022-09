El Xiaomi Mi A3 es uno de los móviles más icónicos de Xiaomi por ser el último de una serie que apostaba por Android One en lugar de MIUI, en lo que a sistema operativo respecta claro está. Si bien la marca china volvió a lanzar este año un móvil sin MIUI (el Redmi A1), no tiene nada que ver con los móviles de serie Mi A que eran muy capaces y competían codo con codo con los mejores gama media del mercado.

Pues bien, hoy toca despedirnos oficialmente de la era Android One de Xiaomi, ya que el fabricante ha concluido el soporte oficial para el Xiaomi Mi A3. Recordemos que hace dos años Xiaomi dijo que no fabricará más Android One acabando con los rumores de un posible Mi A4.

El Xiaomi Mi A3 ya no recibirá más parches de seguridad ni actualizaciones de Android

En la lista donde Xiaomi muestra de todos los dispositivos que finalmente han llegado al final de su vida de soporte de software, se ha incluido al Xiaomi Mi A3 que era el último móvil de la compañía en pie de la era Android One. Por si no lo sabes, Android One era una versión de Android más pura (sin capas de personalización) con los servicios de Google incorporados.

Este software formaba parte de un proyecto en el que Google se encargaba de las tareas de distribución, marketing y actualizaciones del móvil, de tal forma que los fabricantes solo debían ocuparse del hardware. Lastimosamente, Google abandonó lentamente todas sus responsabilidades en el proyecto, y los fabricantes tuvieron que encargarse ellos mismos de las actualizaciones.

Esto último resultó ser un desastre: tardaban mucho en llegar las actualizaciones y, cuando llegaban, eran poco estables. De hecho, las actualizaciones a Android 10 y Android 11 dañaron el Xiaomi Mi A3 de algunos usuarios. Recientemente, hicimos un artículo contándote todo lo que ha pasado con Android One por si te interesa saber más al respecto.

En fin, si tomamos en cuenta que uno de los mayores atractivos de Android One eran las actualizaciones directas de Google, así como la promesa de que los móviles con este sistema serían los primeros en recibir cada versión nueva de Android, no cabe duda de que el Xiaomi Mi A3 y, en general, los móviles con Android One fueron una decepción. De momento, la única opción en la actualidad para tener Android puro con actualizaciones rápidas siguen siendo los Google Pixel.

Fuente | Xiaomi Security Center