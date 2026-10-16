El mando de las Xbox Series X y S es considerado de los mejores del planeta por múltiples razones: buen diseño, excelente ergonomía, buen calidad de construcción y una conectividad envidiable con prácticamente cualquier dispositivo.

Sin embargo, este mando tiene un pequeño problema: no es cómodo para llevarlo contigo. Sí, es cierto que no se trata de un mamotreto gigantesco, pero no puedes llevarlo en el bolsillo como otros mandos compactos de terceros.

Microsoft se dio cuenta de ello luego de varios años y decidieron actuar al respecto. ¿Cuál fue el resultado de esa acción? El nuevo Xbox Nano, un mando compacto para móviles, tablets y más que tiene todo lo que un mando normal de Xbox en formato portátil y a menor precio. ¿Estaremos ante el mando definitivo de esta generación?

El Xbox Nano es más pequeño, más ligero y más económico, pero igual de genial que el mando tradicional de Xbox Series X/S

Como su nombre ya adelanta, el Xbox Nano es un mando que prioriza el tamaño y la portabilidad por encima de cualquier otra cosa. Pesa apenas 99 gramos, un 65% menos que el mando tradicional, y es hasta un 25% más pequeño en cuanto a superficie, lo que lo convierte en un mando ultracompacto y fácil de transportar en algún bolso o hasta en algún bolsillo de tu suéter o chaqueta.

Y sí, cualquiera pensaría que esta reducción de dimensiones y peso vendría con grandes sacrificios, pero no es así. De hecho, el único sacrificio real está directamente relacionado con el peso. El Xbox Nano no utiliza baterías AA como el mando tradicional, sino que tiene una batería interna recargable por USB como la de los DualSense de Sony.

Sí, muchos lo considerarán un paso atrás, porque lo de cambiar las pilas en el mando tradicional es uno de sus puntos más fuertes, pero por algún lado había que hacer un sacrificio y el más lógico era este. Además, reducir el peso en un 65% es muchísimo.

El Xbox Nano conserva los 18 botones del mando tradicional e incluso añade un botón programable que no existe en el mando normal. La calidad de fabricación también es excelente y su agarre es muy bueno, aunque en una mano muy grande podría sentirse un poco incómodo.

Asimismo, es compatible con los mismos dispositivos que el mando tradicional. Es decir, el Xbox Nano puede usarse con móviles con Android e iOS, tablets, Smart TV, PC y la propia Xbox (obviamente). La conexión puede hacerse vía Bluetooth, mediante Xbox Wireless o mediante USB-C.

Si estabas buscando un mando compacto para jugar con el móvil o echarte unas partidas fuera de casa, considera seriamente el Xbox Nano. Lo mismo si quieres tener algún mando extra para tu consola, pues es más económico e igual de funcional que el mando convencional de Xbox.

¿Y a partir de cuándo estará a la venta? El Xbox Nano estará disponible a partir del próximo 4 de noviembre, aunque ya puede reservarse, y su precio es de 49,99 euros. Tomando en cuenta que el mando normal tiene un precio recomendado de 64,99 euros (aunque se puede conseguir en menos), hablamos de un ahorro sustancial.

¿Le darás la oportunidad al Xbox Nano? ¿Te parece que Microsoft hizo una apuesta certera con este mando?