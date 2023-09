WhatsApp se ha puesto al mismo nivel que Telegram e Instagram, trayendo a su plataforma los canales. Ahora los fans pueden recibir actualizaciones de sus organizaciones o celebridades favoritas y reaccionar a ellas con emoticones desde la aplicación. Punto a favor para Meta. Sin embargo, WhatsApp parece no querer quedarse ahí, pues las filtraciones sugieren que añadirán próximamente una nueva función en sus canales: las respuestas.

Una pieza que sin duda faltaba. Al ser un medio de difusión, los canales ayudan a mantener al corriente a sus miembros, pero también pueden ser una forma muy útil de promover las interacciones entre usuarios para compartir ideas. Gracias a WABetaInfo esto es todo lo que sabemos sobre la nueva función que promete venir pronto.

WhatsApp permitirá las respuestas en los canales

La beta de WhatsApp para Android ha sido la que destapó el secreto sobre las respuestas en los canales. Con esta novedad, no solo será posible reaccionar con emoticones a las publicaciones, sino que se añade una nueva opción para responder mediante la escritura.

En cada publicación será visible cuántas respuestas hay en tiempo real, con la forma de un nuevo botón justo al lado de las reacciones. Si te llega a preocupar el asunto de la privacidad, no te preocupes, pues WhatsApp no permitirá que se revele tu número de móvil ni nada que le permita a los demás saber de ti. La idea es que se pueda opinar dentro del canal, abrir debates para brindar experiencias divertidas, y solo eso.

No es algo nuevo y que no se haya visto antes, pues Telegram hace lo mismo. De cualquier forma, siendo WhatsApp la plataforma de mensajería más famosa, no le podía faltar un detalle así. Esta novedad debería llegar pronto en las siguientes actualizaciones de la aplicación. Estate atento.

Fuente | WABetaInfo