WhatsApp, el gigante mundial de la mensajería, anunció recientemente en su blog el lanzamiento de una nueva característica llamada canales. Esta emocionante novedad permite seguir noticias y actualizaciones de empresas, organizaciones benéficas y clubes de fútbol. Además, permite recibir textos, fotos, stickers, vídeos y hasta participar en encuestas. Es similar a los canales de Telegram e Instagram, donde los creadores pueden enviar mensajes a muchos seguidores al mismo tiempo.

Esta nueva función de WhatsApp tiene como objetivo proporcionar una forma simple, segura y confiable de compartir información importante y promete una nueva era en la transmisión privada. Estos canales se implementarán inicialmente en Colombia y Singapur, y en los meses siguientes, Meta planea extender la disponibilidad de la función a un conjunto más amplio de países. Esto con la finalidad de brindar a cualquiera la capacidad de establecer un canal propio.

WhatsApp estrena los “canales”: ¿qué son y cuándo estarán disponibles?

WhatsApp estrena la increíble función “canales”, la cual ofrece una forma unidireccional de comunicación, permitiéndote seguir una amplia variedad de temas, desde recetas de cocina hasta las publicaciones oficiales del F.C. Barcelona. Estos canales los podrás encontrar en una nueva pestaña llamada Novedades, que viene a reemplazar a la anterior de Estados. Los estados seguirán estando en dicha pestaña, pero como una barra en la parte superior.

En Novedades, los usuarios encontrarán actualizaciones de estado de contactos y publicaciones de canales. Además, con la función de búsqueda, podrán encontrar fácilmente sus pasatiempos favoritos, seguir a sus equipos deportivos preferidos, mantenerse al tanto de las novedades de los funcionarios locales y más. Es probable que el rediseño tenga como objetivo mantener tu página de chat principal lo más ordenada posible.

En su publicación, la aplicación señaló que los canales son una función solicitada desde hace mucho tiempo: “Crear canales es un gran paso que nuestros usuarios nos han pedido que tomemos durante años. Creemos que finalmente es el momento adecuado para presentar una herramienta de transmisión simple, confiable y privada y esperamos que disfrute usándola en los meses y años venideros”.

¿Cuándo estarán disponibles?

La función canales, llegó primero a Singapur y Colombia antes de un lanzamiento global. Sin embargo, se expandirá posteriormente para incluir canales del F.C. Barcelona y el Manchester City, brindando así una experiencia única a los amantes del fútbol. En el futuro, WhatsApp tiene previsto permitir que cualquier persona pueda crear su propio canal.

Por el momento, el número de cuentas disponibles en la sección de canales de WhatsApp es limitado. Además, aquellos que se encuentren en regiones donde el servicio de pagos está disponible, como Brasil, India y Singapur, tendrán la oportunidad de usar los canales para desarrollar y fortalecer sus negocios. Después de todo, WhatsApp tiene grandes planes para esta nueva característica.

WhatsApp canales: ¿ofrece una experiencia segura?

Es importante tener en cuenta que los canales no estarán cifrados de extremo a extremo de forma predeterminada. Pero la compañía está explorando esto como una opción futura para organizaciones más pequeñas, como aquellas sin fines de lucro o salud. Además, para proteger la privacidad, los administradores no mostrarán los números o fotos de perfil en un canal. Del mismo modo, los números de los usuarios que siguen un canal no se mostrarán a los administradores ni a otros usuarios.

WhatsApp solo almacenará el historial del canal en sus servidores hasta por 30 días, asegurándose de que los mensajes más antiguos sean eliminados automáticamente. Además, los administradores también tendrán una variedad de controles desde su canal, incluida la opción de bloquear capturas de pantalla y reenviar. También podrán decidir quién puede seguir su canal y si quieren que sea visible en la búsqueda.

Con los canales de WhatsApp, explorar diferentes intereses nunca fue tan fácil. Son la solución perfecta para mantenerte informado y entretenerte con una amplia gama de temas.

Fuente |Blog de WhatsApp