¡Ha vuelto a pasar! Tras varios años sin que nadie logre hacer funcionar mal la app de TikTok en dispositivos Android e iOS, un usuario descubrió una pequeña falla en una de las redes sociales más populares del mundo.

Esta persona no necesitó casi ningún conocimiento en informática para poder lograrlo, pues lo único que hizo fue crear un vídeo en donde se ve un pan girando con un pequeño contador que indica lo siguiente: “Tu Tiktok se crasheará en 8 segundos”.

Pasados esos 8 segundos, la app de TikTok se queda trabada y no responde a ningún tipo de comando. Si bien hay usuarios que han visto este vídeo y no experimentaron ningún tipo de problema, a la gran mayoría les ha aparecido un cartel en el que se indica que TikTok continúa fallando.

¿Por qué el vídeo del pan girando en TikTok “crashea” la app?

Según lo que hemos podido averiguar, este vídeo pesa mucho más de lo que permite TikTok al momento de subir contenido a la red social. Si bien al descargarlo su peso es mínimo, el vídeo en cuestión almacena una gran cantidad de memoria en el caché de la aplicación.

Ante esta situación, el dispositivo móvil detiene la ejecución de la aplicación de TikTok, y esto hace que la misma deje de funcionar. Vale aclarar que este error no daña el teléfono, pues solo detiene los procesos que están ejecutándose dentro de la aplicación de la red social en cuestión.

¿Cómo evitar que TikTok se “crashee” al ver el vídeo del pan girando?

El primer consejo que te podemos dar para evitar que TikTok deje de funcionar de manera repentina, es evitar ver el vídeo del pan girando. Cuando te aparezca el mismo en tu “feed”, tendrás que pausarlo, mantener pulsado la pantalla y posteriormente darle no me gusta al vídeo en cuestión (el famoso “No me interesa”).

En caso de que lo hayas visto y la app de TikTok siga presentando problemas, tendrás que borrar el caché de la misma en tu móvil Android o iOS, y por último actualizar la aplicación a la última versión.