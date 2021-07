El algoritmo de TikTok está diseñado para adaptarse a tus gustos, mostrándote solo vídeos que sean de tu interés. Pero esto no siempre funciona bien, si acabas de ver un vídeo que no te gusta, en el que no tienes interés o que te molesta, aquí te enseñamos cómo darle “No me gusta”.

¿Para qué? Muy simple, al darle “No me gusta” o “No me interesa”a un vídeo le estarás indicando a TikTok que este contenido y el resto de vídeos relacionados con él no son de tu interés. Y al darle No me gusta, automáticamente TikTok se ajustará para descartar el contenido afín y mostrarte solo vídeos que realmente puedan llamar tu atención.

¿Cómo darle No me interesa a un vídeo en TikTok?

Deja tu dedo presionado sobre el vídeo que no te ha gustado, te aparecerá un menú desplegable.

En este menú verás varias opciones, las dos que nos interesan son las de " Denunciar " y " No me interesa ".

” y “ “. Dependiendo del caso, puedes darle a “No me interesa” o a “Denunciar”: Si le das a la opción “No me interesa”, TikTok lo tomará como un dislike y removerá este vídeo de tu bandeja automáticamente. Si el vídeo no te ha gustado por una razón en específico, digamos que te ha parecido ofensivo , violento o incluso porque viola los derechos de autor puedes reportarlo. Selecciona una categoría para denunciar y dale clic a la opción “Enviar”.



Si decides reportar el vídeo este desaparecerá de tu bandeja y el reporte será evaluado por el soporte técnico de TikTok, lo que podría terminar afectando la cuenta del usuario que has denunciado. Por eso, solo denuncia un vídeo de TikTok si no te queda otra opción.

¿Deshacer un No me interesa en TikTok? Sí, también es posible

Si le has dado sin querer a la opción “No me interesa” de TikTok, aquí te enseñamos cómo deshacerla. Toma en cuenta que esto solo es posible en la aplicación móvil, no está disponible en la versión web de TikTok.

Además, deshacer el “No me interesa” de TikTok puede ser tedioso. En caso de que no quieras hacerlo, al menos puedes tener la tranquilidad que luego de cierto tiempo el algoritmo podrá mostrarte de nuevo contenido relacionado con este.

De cualquier modo, lo interesante es que TikTok te da suficientes opciones para mejorar la experiencia de usuario por ti mismo en la app, lo único que necesitas es saber cómo aprovechar estas y más herramientas disponibles en los vídeos de TikTok.