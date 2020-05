Cuando se trata de tecnología, libertad de expresión, redes sociales y política, entramos en un terreno muy frágil donde ninguna opinión debe ser tomada a la ligera. Por un lado, las personas deberían tener la libertad de expresar lo que quieran, siempre y cuando mantengan el respeto y, sobre todo, sin atropellar los derechos de los demás, lo que incluye no fomentar la violencia, racismo o nada parecido.

Para evitar lo anteriormente mencionado, debe existir un sistema detrás que regule el contenido de las publicaciones o comentarios que aparezcan en Facebook, Twitter e Instagram, por mencionar las más importantes. Y sí, este sistema de control existe pero está manejado de forma autónoma por cada empresa tecnológica, guiándose por sus propias políticas internas y sin supervisión del estado.

Es aquí donde empieza la polémica… ¿es posible que la tendencia política de una empresa pueda influir en las opiniones que se comparten en sus redes sociales? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que sí y que efectivamente es lo que está pasando desde hace tiempo.

¿De qué forma, te preguntarás? vetando opiniones contrarias a sus creencias políticas. Particularmente, Trump cree que empresas como Twitter llevan mucho tiempo persiguiendo las opiniones favorables al partido republicano, del que él forma parte. Irónicamente, la cuenta del presidente de Estados Unidos en Twitter es una de las más grandes e influyentes.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020