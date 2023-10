Nothing parece ser de esas empresas a las que no les cuesta demasiado admitir errores y corregirlos. Por ejemplo, muchos criticaron que el Phone (2) no ofrecía un rendimiento fotográfico óptimo y lo arreglaron con una actualización.

También se les criticó que el Phone (1) tardó demasiado en actualizarse a Android 13 y han decidido que esto no se repetirá con Android 14. Desde hace un tiempo el Phone (1) ya es compatible con esta versión de Android a través de una beta cerrada, pero ahora le toca al de segunda generación. El Nothing Phone (2) ya puede actualizarse a Android 14 oficialmente, aunque a través de una beta.

¿Qué trae de nuevo la beta de Android 14 (Nothing OS 2.5) para el Nothing Phone (2)?

A través de su blog oficial para la comunidad, Nothing reveló que la primera beta abierta de Android 14 ya está disponible para el Nothing Phone (2). El sistema operativo funcionará bajo la capa de personalización Nothing OS 2.5, que también introduce varias mejoras.

Para la compañía esta es “la actualización más importante desde el lanzamiento de Nothing OS 2.0, pues viene equipada con nuevas e interesantes funciones para que la experiencia de uso de tu móvil sea la más eficiente y personal posible”.

Para poder actualizar tendrás que estar inscrito en el programa beta de la compañía, un proceso que te explicaremos más abajo. Sin embargo, vamos a empezar con las principales novedades introducidas:

Todas las novedades que llegan con Android 14 .

. Un nuevo widget de fotos para las pantallas de inicio y bloqueo.

para las pantallas de inicio y bloqueo. Nuevo menú y editor de capturas de pantalla con mejores herramientas de edición.

con mejores herramientas de edición. Nuevos patrones de iluminación para la trasera (Glyph Interface).

para la trasera (Glyph Interface). Posibilidad de ocultar los íconos de las apps en el cajón y la pantalla de inicio.

en el cajón y la pantalla de inicio. Capturas de pantalla instantáneas deslizando tres dedos.

Ahora podrás asignar una acción al botón de encendido al presionarlo dos veces.

al presionarlo dos veces. Nuevos fondos de pantalla de colores sólidos.

de colores sólidos. Mejoras en la estabilidad y fluidez del sistema.

Cómo instalar la beta de Android 14 en tu Nothing Phone (2) y cuándo se lanzará la versión estable

Como mencionamos arriba, para probar la beta de Android 14 en tu móvil tendrás que darte de alta en el programa beta de Nothing. Es muy fácil hacerlo, aunque te advertimos de una cosa: estás actualizando bajo tu propia responsabilidad, pues recuerda que es una versión inestable y podrías encontrarte con algunos problemas. Dicho eso, esto es lo que debes hacer para probar Android 14 en tu Phone (2):

Asegúrate de que tienes instalada al menos la versión 2.0.3 de NothingOS. Descarga e instala el APK de NOS Beta Tool, la app del programa beta de la compañía. Navega hasta Ajustes > Sistema > Actualizar a la versión Beta. Toca sobre ‘Buscar nueva versión’ y sigue los pasos para la instalación.

Como pudiste ver, es un proceso muy fácil de seguir, pero puede que todavía te estés preguntando algo: ¿cuándo se lanzará la versión estable de Android 14 para el Nothing Phone (2)? La respuesta es sencilla: todavía no lo sabemos porque la marca no ha detallado nada al respecto. Sin embargo, que la beta abierta ya esté disponible es indicativo de que la versión estable debe estar cerca.