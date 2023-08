A inicios del mes pasado, el Nothing Phone (2) recibió su primera gran actualización que trajo mejoras para el sistema de luces LED (Glyph) y para las cámaras. Y ahora, la marca de Carl Pei acaba de lanzar la segunda actualización para este móvil con la que Nothing busca perfeccionar la calidad de imagen de sus cámaras. Así es, Nothing OS 2.0.2 ya está disponible para el Nothing Phone (2) y, a continuación, te contamos todos los detalles de esta nueva actualización.

Nothing OS 2.0.2 trae mejoras para la cámara del Phone (2) y un nuevo parche de seguridad

Nothing OS 2.0.2 es la nueva actualización que está recibiendo solo el Nothing Phone (2), ya que, de momento, no está disponible para el Nothing Phone (1). Y, tal y como lo mencionan en su blog oficial, esta nueva versión de firmware viene con mejoras para la cámara principal, la de selfie y un nuevo parche de seguridad. A continuación, te dejamos un resumen de todas las novedades que trae Nothing OS 2.0.2 para el segundo móvil de la marca de Carl Pei:

Calidad fotográfica mejorada en entornos con poca luz.

Mejora del contraste y el efecto bokeh para el modo retrato.

La claridad y nitidez de los rostros han sido mejoradas en el modo retrato.

La velocidad de procesamiento HDR se ha optimizado, pero solo para la cámara principal.

Parche de seguridad de agosto 2023.

Nueva función de seguridad que apaga automáticamente el móvil cuando se detecte un aumento de temperatura peligroso.

Nuevos iconos para el centro de control de volumen y una nueva animación de batería agotada.

Mejoras en la retroalimentación háptica del móvil.

Corrección de errores detectados en la app Google Wallet, en la función «Doble toque para despertar», en el menú de configuración rápida del Bluetooth, entre otros problemas.

Cómo actualizar el Nothing Phone (2) a Nothing OS 2.0.2

Los usuarios del Nothing Phone (2) de todo el mundo ya están comenzando a recibir Nothing OS 2.0.2 como una actualización OTA… ¿Qué significa esto? Pues que se trata de ese tipo de actualizaciones que llegan solas al móvil a través de Internet, por lo que solo tienes que esperar la notificación que te alertará de su disponibilidad.

Ahora bien, si quieres comprobar si ya puedes descargar la actualización Nothing OS 2.0.2, solo tienes que seguir estos pasos: Configuración > Sistema > Actualización del sistema. Al hacer esto, el móvil buscará si hay una actualización disponible y, en caso de encontrarla, solo debes pulsar en «Instalar» y listo.