Los usuarios de Google Pixel estaban recibiendo el trato especial al poder ingresar de primeros a la primera beta de Android 14. Ahora, su exclusividad estará a punto de ser anulada, ya que muy pronto están por compartir esta novedad junto a otra marca de móviles inteligentes. Así lo anunció la empresa Nothing.

Y es que se sabe que oficialmente el Nothing Phone (1) recibirá Android 14 en su versión beta, mucho antes que el resto de marcas que no son Google Pixel. La noticia se encuentra en una nota de prensa de la propia compañía, bajo la cual prometen traer próximamente una actualización de su Nothing OS basada en Android 14. La fecha exacta, sin embargo, no se conoce por el momento.

El Nothing Phone (1) recibirá Android 14 antes que la mayoría

Se espera que Android 14 traiga a sus móviles compatibles ciertas mejoras. Entre ellas: el cambio de los gráficos a otros más amenos, un acceso a tus datos más restringido por parte de las apps para tu seguridad, cambios en la configuración de idiomas en las diferentes aplicaciones, etc. Además de los usuarios de los Google Pixel, también los del Nothing Phone (1) podrán comprobarlo antes que el resto.

No hace mucho, en febrero, Android 13 aterrizó en el Nothing Phone en la versión del Nothing OS 1.5.2, trayendo al móvil todas sus características. Se espera que, tras la noticia sobre su anticipación frente al Android 14, pronto también llegue la actualización para el nuevo Nothing OS basado en Android 14.

Y aunque Nothing sea la primera compañía fuera de Google en recibir el Android 14, no será la única, por supuesto. Como ya ha sucedido antes, seguramente empresas como Xiaomi, OPPO e incluso OnePlus podrían seguirle de inmediato. Lo único que queda en cualquier caso, es esperar.

