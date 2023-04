Si tienes un móvil Pixel (4a 5G o más nuevo), puedes actualizar tu dispositivo a la primera versión beta de Android 14, la cual introduce mejoras sutiles pero beneficiosas, como un menú de compartir mejorado, gráficos más rápidos, una seguridad más sólida y mucho más.

Android 14 Beta 1 llega después de que Google probara dos versiones previas, DP1 y DP2, para desarrolladores. Ahora el gigante de los motores de búsqueda considera que es lo suficientemente estable para lanzarlo al público en general. Pero recuerda que la versión beta 1 de Android 14 aún puede tener errores que corregir, así que no esperes que sea perfecta.

Mishaal Rahman, coanfitrión del programa “Todo sobre Android”, publicó en Twitter todo lo nuevo que viene en Android 14 Beta 1. Aquí explica con lujos de detalle cada una de las nuevas funciones, controles y configuraciones de este sistema operativo.

In this thread, I’ll cover EVERYTHING that’s new in Android 14 Beta 1 👇: pic.twitter.com/a198uSvFpN

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 12, 2023