Se venía anunciando desde hace un tiempo y al final ha llegado. Antes del lanzamiento del próximo Pixel 6, faltaba por ver la versión reducida de su buque insignia el pasado año. Ya está en el mercado el nuevo Google Pixel 5a, con relevantes cambios con respecto a la generación anterior.

Había muchos rumores que filtraban algunas características del Pixel 5a, así como el momento en el que se certificó el terminal para su venta. De manera oficial, ahora sí te podemos mostrar todas las características al completo, además de su precio y fecha de llegada al mercado.

Vamos allá con las especificaciones técnicas de este terminal, que viene a ser la versión reducida del Pixel 5.

Características Google Pixel 5a Dimensiones y peso 156,2 x 73,2 x 8,8 mm. 183 gramos. Pantalla 6,4″ Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) con panel OLED, frecuencia de actualización de 60 Hz y HDR10+. Procesador Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera Principal de 12,2 MP f/1.7

Ultra gran angular de 16 MP con f/2.2.

Flash Dual LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Enfoque fijo. Conectividad y extras USB C, Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, Módulo de seguridad Titan M, Certificación IP67, lector de huellas en la trasera y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4.680 mAh con carga rápida de 18W. Sistema operativo Android 11 basado en Android Stock.

Estas son todas las características del nuevo Pixel 5a, un terminal con varias novedades con respecto a la generación anterior. No obstante, sigue una línea continuista, sobre todo en lo que se refiere al diseño. Un diseño que no pilla de sorpresa a casi nadie, contando también con muchas similitudes del Google Pixel 5.

Curiosamente, es más grande que su supuesto hermano mayor, ya que el Pixel 5 cuenta con solo 6 pulgadas. Ese aumento de dimensiones se ha llevado a cabo para integrar una batería más amplia, la cual trataremos más adelante. En sí el terminal es algo más grande y más grueso, pero sigue teniendo unas medidas contenidas.

Se han empleado los mismos materiales de construcción que su hermano mayor, volviendo a dejar de un lado el cristal. Al igual que en el Pixel 5, se apuesta de nuevo por el aluminio recubierto de plástico, que deja un terminal atractivo y compacto al mismo tiempo. Por lo demás, cuenta con marcos simétricos y el típico agujero en la pantalla para la cámara del selfie.

Otro detalle que sorprende es el módulo de cámara en la parte trasera, con un tamaño sorprendentemente discreto para dos sensores y el flash de la cámara, así como el lector de huellas dactilares. Además, en la parte inferior del terminal, se mantiene el conector para los auriculares, algo no muy habitual a estas alturas.

Un calco al Google Pixel 5

La sensación que genera este nuevo terminal es que llega un poco tarde, por ser una versión reducida de un modelo que se lanzó hace un año y por la inminente llegada del Pixel 6. Además, en ese contexto, no se han implementado cambios sustanciales.

La pantalla sigue contando con panel OLED y resolución Full HD+, aunque tiene una tasa de refresco menor. Otro nuevo aspecto que incluye el Pixel 5a es que cuenta con más resistencia gracias al certificado IP67. Esto permite que el terminal sea más resistente al polvo y al agua con una inmersión completa.

Aparte de las pequeñas diferencias en el diseño, en el interior encontrarás lo mismo que su hermano mayor. Monta el mismo chip, que es el Snapdragon 765G, aunque está algo desfasado en el mercado. Con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, cuenta con capacidad suficiente para un rendimiento excelente.

En cuanto a las cámaras, el terminal plantea el mismo módulo de cámaras que su hermano mayor, con un sensor principal y otro ultra gran angular en la parte trasera. Por supuesto, vas a poder aprovechar todas las herramientas que ofrece la cámara de los Pixel en este nuevo modelo, como el modo Portrait Light o el modo Night Sight.

En la batería está otra de las grandes diferencias con respecto al Pixel 5 y al Pixel 4a 5G. Aumenta de manera considerable su capacidad, de ahí que la diagonal de este terminal sea más grande que sus antecesores. Con 4.680 mAh, puede erradicarse la justa autonomía que padecían otros modelos de la saga.

Primer Pixel que no tiene almacenamiento ilimitado en Google Fotos

A pesar de no ser un terminal demasiado novedoso, hasta ahora el Pixel 5a estaba incluyendo detalles que sus antecesores no tenían. No obstante, cuenta con una gran ausencia, referente con su servicio en la nube para las fotos y los vídeos.

Ya se sabía que Google Fotos dejaba de tener almacenamiento ilimitado para las copias de seguridad. Además, la compañía comunicó que los nuevos modelos Pixel no iban a ser una excepción, aunque se tenía la esperanza de que hubiera una alternativa para estos móviles.

No ha sido así. Google ha cumplido su palabra y en el primer terminal lanzado después del 1 de julio, ya no tendrás almacenamiento ilimitado en el Pixel 5a. Ni siquiera se prestan unos meses para disfrutar del servicio.

La empresa sigue con su estrategia de potenciar Google One, la plataforma para las copias de seguridad. Lo que sí ofrece Google para todo aquel que compre un Pixel 5a, es la oferta de 3 meses gratuitos en dicha plataforma para subir contenido de manera ilimitada, aunque es un período que se antoja bastante insuficiente.