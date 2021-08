Como cabría esperar, el Pixel 5a será el próximo móvil “económico” de Google y muchos usuarios están atentos a cualquier novedad sobre él. Ahora, apenas tres días después de que se filtraran los detalles del Google Pixel 6, se revelan nuevos datos sobre el sucesor del Pixel 4a 5G. Así es, el Google Pixel 5a se filtró completamente y esto es todo lo que debes saber sobre este dispositivo.

El Google Pixel 5a tendrá un hardware poco novedoso, pero resultón

Iniciando julio informamos que el Pixel 5a ya estaba certificado para salir a la venta y conocimos su diseño, pero ahora corresponde hablar de sus especificaciones. Gracias a una serie de filtraciones sabemos que el nuevo smartphone asequible de Google llegará como una simbiosis casi perfecta entre el Pixel 5 y el Pixel 4a 5G.

¿Por qué decimos eso? Porque Google volverá a elegir el Snapdragon 765G como cerebro para su dispositivo, un chip muy balanceado que además incluye conectividad 5G. Además, incluirá 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno como en el Pixel 4a 5G y tendrá un diseño calcado al de este último (aunque con protección IP67).

Sin embargo, el Pixel 5a equipará el mismo juego de doble cámara trasera que incorpora el Pixel 5, una decisión que nos parece una pasada. De la misma forma, el Pixel 5a adoptará la pantalla OLED con resolución Full HD+, frecuencia de 90 Hz y HDR10+ de su hermano mayor, aunque en un formato más grande: 6,4 pulgadas.

¿Se sabe algo de la batería? Sí, las filtraciones apuntan a una batería de 4650 mAh, una capacidad excelente que Google pocas veces incluye en sus móviles. No se menciona nada sobre el sistema de carga rápida del Pixel 5a, aunque se especula que no tendrá carga inalámbrica. ¿Quieres ver todas las especificaciones de forma ordenada? Te las dejamos en la siguiente sección.

Resumen de todas las especificaciones filtradas del Google Pixel 5a

Pantalla de 6,4 pulgadas con panel OLED, resolución Full HD+, frecuencia de actualización de 90 Hz y HDR10+.

con panel OLED, resolución Full HD+, frecuencia de actualización de 90 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento (no ampliable).

(no ampliable). Doble cámara trasera de 12,2 MP (gran angular) + 16 MP (ultra gran angular con visión de 107º).

de 12,2 MP (gran angular) + 16 MP (ultra gran angular con visión de 107º). Cámara frontal de 8 MP (gran angular).

(gran angular). Batería de 4650 mAh con carga rápida.

con carga rápida. Sistema operativo Android 11 (algunos especulan que será Android 12).

(algunos especulan que será Android 12). Extras como USB-C, WiFi 5, 5G, GPS + GLONASS + GALILEO, lector de huellas en la trasera, conector de audio de 3,5 mm y más.

¿Cuándo se lanzará el Google Pixel 5a y qué precio de venta tendrá?

Junto a todos los datos anteriores también se filtraron detalles sobre la fecha de lanzamiento y precio del nuevo móvil de Google. Los rumores apuntan al 26 de agosto como fecha de presentación y un predio de lanzamiento de 450 $, unos 380 € al cambio actual.

¿Algún dato adicional? Si te preguntas cuándo llegará el Pixel 5a a España, debemos decirte que no lo sabemos. Google confirmó que este dispositivo solo se venderá en Estados Unidos y Japón, al menos en sus primeras semanas, aunque no nos sorprendería un cambio de estrategia. ¿Sucederá? No es seguro, pero el tiempo y el mercado marcarán la pauta.

¿Te convenció el futuro Pixel 5a o preferirías comprar otro móvil?