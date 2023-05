La batalla de Estados Unidos contra TikTok ya tiene historia y hasta algunos países aliados. Sin embargo, las prohibiciones contra la app de ByteDance se habían mantenido mayoritariamente en una misma línea: no permitir su uso en dispositivos oficiales del gobierno federal, pues la app representa un riesgo a la seguridad y privacidad de los usuarios.

Ningún estado del país norteamericano había ido mucho más allá de forma independiente (aunque sí algunas universidades), pero esto acaba de cambiar. En un giro inesperado y drástico, TikTok, Telegram y otras apps fueron prohibidas en Montana, al punto de que casi nadie podrá usarlas sin temor a ser sancionado.

En diciembre del año pasado, el estado de Montana (Estados Unidos) prohibió el uso de TikTok en dispositivos oficiales de gobierno. Su argumento era el mismo que presentamos arriba y fue una decisión muy de la mano con la del gobierno federal. No obstante, en ese momento muchas cosas no quedaron claras.

Ante esto, el gobernador Greg Gianforte se comprometió a presentar y discutir un proyecto de ley mucho más estructurado, algo que viene haciéndose desde abril. La nueva normativa finalmente se aprobó y entrará en vigencia a partir del 1 de junio, pero resultó ser mucho más dura que lo planteado originalmente. ¿Cómo es que lo sabemos? Pues porque el mismo Gianforte hizo el anuncio en su cuenta de Twitter y dejó ver el nuevo documento.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023