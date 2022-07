En mi pueblo dicen que «si el río suena, es porque piedras trae» y parece que esto se confirma nuevamente. Hace apenas unos días, en Estados Unidos se volvió a hablar de un posible veto hacia TikTok por espionaje a los usuarios. Hoy, TikTok confiesa que sus empleados en China pueden ver tus datos, así que la polémica está más servida que nunca. ¿Será que el veto finalmente llegará? ¿Qué está haciendo ByteDance para evitar que echen a TikTok de Estados Unidos?

TikTok comparte datos de los usuarios con China, pero aseguran que son pocos

Desde 2019 Estados Unidos atraviesa una tensa relación con TikTok, señalándola de ser un peligro para la seguridad nacional y de espiar a los usuarios. La administración de Donald Trump cargó contra la plataforma, al punto de firmar un par de órdenes ejecutivas para vetarla del país si ByteDance (casa matriz de TikTok) no vendía su negocio en Estados unidos a otra empresa. La contienda llegó incluso a juicio, pero al final no sucedió nada y TikTok siguió operando con normalidad.

No obstante, desde hace algunos días el panorama volvió a llenarse de tensión. Uno de los altos mandos de la Comisión Federal de Comunicaciones pidió a Google y Apple que sacaran a TikTok de sus tiendas de aplicaciones. Luego, 9 senadores volvieron a señalar a TikTok de espionaje tras publicarse un informe de BuzzFeed que aseguraba que los ingenieros chinos podían acceder a los datos de usuarios estadounidenses.

Ahora, Bloomberg publicó la respuesta de la compañía ante tales acusaciones, y la cosa no pinta del todo bien. Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok, admitió en una carta que algunos empleados de su sede china pueden acceder a información de usuarios americanos. Sin embargo, explicó que los datos a los que se accede no son confidenciales, no se comparten con el gobierno chino, sirven para garantizar la interoperabilidad global de la plataforma y están sujetos a estrictos controles de seguridad.

Concretamente, Chew menciona que algunas de las cosas a las que tienen acceso en China es a los vídeos y comentarios de los usuarios, pero esa es información pública. Además, destacó que los enlaces entre TikTok en USA y ByteDance en China son bastante limitados, pero aun así esto desató la crítica de los legisladores estadounidenses:

“La respuesta de TikTok confirma que nuestros temores sobre la influencia del Partido Comunista Chino (PCC) en la empresa estaban bien fundados. La compañía, dirigida por chinos, debería haberse sincerado desde el principio, pero intentó ocultar su trabajo en secreto. Los estadounidenses que están en TikTok necesitan saber que la China comunista tiene su información.» – Senadora republicana Marsha Blackburn (Tennessee).

El ‘Proyecto Texas’ de TikTok podría ser su salvación en Estados Unidos

Ahora bien, puede que te preguntes si TikTok está haciendo algo para solventar este problema y que paren las acusaciones. Según la propia ByteDance, parece que sí. La compañía afirma que están trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer la seguridad de los datos de los consumidores, especialmente aquella que el Comité de Inversión Extranjera (CFIUS) considera protegida.

La iniciativa se llamaría ‘Proyecto Texas’ y aborda medidas para solventar las preocupaciones de los legisladores. Entre ellas está la migración de datos almacenados hacia servidores estadounidenses propiedad de Oracle, así como un cambio en su infraestructura en la nube.

Esto es un paso importante, ya que actualmente 100% del tráfico de TikTok en USA se enruta a través de Oracle Corp. No obstante, la información almacenada está dividida entre centros de datos en USA (Oracle) y Singapur (TikTok). ¿Qué es lo que pretende hacer TikTok? Migrar completamente su servicio en Estados Unidos a servidores de Oracle y eliminar la información de sus propios sistemas.

¿Realmente lo harán? ¿Será que la novela entre TikTok y Estados Unidos llegará a buen término? Habrá que esperar para saberlo, aunque la propia Anonymous ha señalado a TikTok de espionaje, y ellos no son un gobierno.