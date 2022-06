La historia del gobierno estadounidense contra TikTok vuelve para escribir un nuevo capítulo del conflicto. Desde 2019, la administración de Donald Trump quería sacar de circulación a la plataforma de vídeos, al menos en el país americano. ¿La razón? La misma que usaron contra Huawei: espionaje. Se dieron varias fechas para que se hiciera efectiva la decisión, pero siempre las corrían y al final no sucedió nada.

Ahora, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es quien vuelve a la carga, a través de uno de sus más altos cargos. ¿Su objetivo? Vetar a TikTok de Estados Unidos, tal como lo hicieron con Huawei hace unos años.

Brendan Carr, comisionado de la FCC y uno de sus más altos cargos, publicó en su cuenta de Twitter una carta abierta bastante explícita. En ella, pide a Apple y Google que saquen a TikTok de sus tiendas de aplicaciones, ya que la considera una amenaza para la privacidad de los usuarios y la seguridad nacional.

Carr apunta que TikTok no es una simple aplicación de vídeos, sino un «lobo disfrazado de oveja». Para especificar, agrega que TikTok es una herramienta que recopila enormes cantidades de datos para el Gobierno chino. Esta acusación no es nueva, pues en 2020 se supo que TikTok estaba espiando datos en Android e iOS. Incluso Anonymous arremetió contra la app, pidiendo borrarla por ser peligrosa. Algunos de estos problemas se resolvieron, pero para Estados Unidos parece no ser suficiente.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022