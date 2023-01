TikTok sigue generando controversia. Actualmente, esta red social atraviesa una fuerte oleada de destierros dentro de varias universidades estadounidenses, que no quieren que sus alumnos la utilicen en sus campus. Estados Unidos parece considerar la plataforma como un gran problema de seguridad por los fallos de TikTok en la protección de datos.

Ahora, será más difícil para algunos estudiantes estadounidenses pasar sus ratos en TikTok. Las brechas en esta red social son de gran preocupación para el país. El gobierno de Estados Unidos desea que los estudiantes usen otras plataformas más seguras, que no representen un peligro para la nación.

Las recientes prohibiciones de TikTok en algunas universidades fueron emitidas por varios gobernadores estatales, los cuales han tomado medidas para restringir el acceso a la aplicación. Algunos campus han bloqueado el acceso a la red desde su WiFi, pero también desde los ordenadores puestos a disposición de los alumnos.

Estas medidas se deben principalmente a los peligros de la red social, en cuanto a privacidad se refiere. La preocupación se ha incrementado por las confesiones hechas por la red social, donde TikTok admite que espía a los usuarios desde China. La empresa de tecnología china ByteDance aseguró que ellos si han vulnerado la privacidad de sus usuarios, pero que no lo hacen para mal. Países como la India también ha prohibido TikTok por el robo de datos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a las agencias de ese estado que prohibieran la aplicación en los dispositivos del gobierno, citando preocupaciones de privacidad y seguridad. Como recordatorio, el gobierno de Biden también prohibió TikTok para los parlamentarios en un proyecto de ley firmado con anterioridad.

TikTok is a clear threat to our privacy and national security. Not only is TikTok directly associated with the Chinese Communist Party, but it has been used to spy on Americans and gain an alarming level of access to users’ phones.

— Rep. Ken Buck (@RepKenBuck) January 25, 2023