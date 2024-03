Histórico: Apple pagará 1800 millones de euros por culpa de Spotify

Apple no la ha tenido fácil en los últimos años en Europa. Gracias a las constantes regulaciones de la Unión Europea, muchas de sus políticas han tenido que ceder a favor de la libertad de los usuarios en Europa. Uno de los ejemplos más famosos es el cambio del puerto Lighting al USB-C como medida universal, y en camino viene otro importante, relacionado con la posibilidad de descargar aplicaciones fuera de la App Store.

Pero eso no es todo. Desde el 2015 enfrenta un juicio contra Spotify, acusados por abusar de las demás plataformas de música en streaming a través de las reglas que impone en la App Store. Luego de un largo camino con más de 65 encuentros entre los involucrados, se ha decidido multar a Apple por 1800 millones de euros, luego de encontrarlo culpable de dichos cargos.

We've imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers.

Press conference by Executive-Vice President @vestager ↓ https://t.co/jZF0TZ05nm

