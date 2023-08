Con respeto a las geniales Nintendo Switch y ASUS ROG Ally, la Steam Deck es actualmente la mejor consola portátil del mercado. Tiene un catálogo de juegos enorme, es potente, soporta muchos emuladores para jugar a juegos de otras consolas y tiene un precio justo para todo lo que ofrece.

Sin embargo, si aún estás esperando a que baje de precio para subirte al tren de la portátil de Valve, tenemos una buena noticia para ti. SteamDB, la base de datos pública más popular de Steam, ha detectado tres nuevos modelos de Steam Deck con la etiqueta «Certified Refurbished» (Reacondicionados Certificados). Además, se han filtrado los precios de estos modelos, así que vamos a verlos.

Estos serán los precios de las Steam Deck reacondicionadas

Por si no lo sabes, un producto reacondicionado es aquel que ha sido devuelto a la tienda o empresa de origen y ha sido reparado por completo para ponerlo a la venta. Es decir, son productos que si bien no se pueden considerar «100% nuevos», el fabricante se ha asegurado que funcionan a la perfección y que no tienen ningún daño que afecte la experiencia.

Debido a lo anterior dicho, las Steam Deck reacondicionadas son más económicas que las nuevas. Pero… ¿qué tanto? Pues estos son los precios filtrados:

Como puedes ver, comprando la versión reacondicionada de la Steam Deck podrás ahorrar hasta 130 dólares en comparación con la versión nueva. Es un ahorro sustancial que podría hacer que te decantes por la versión reacondicionada.

Ahora bien, normalmente los reacondicionados tienen diferentes grados de calidad, dependiendo del estado en que se encuentren y de las reparaciones que hayan recibido. Los de mayor grado (son más caros) son idénticos a un producto nuevo, mientras que los de menor grado (son más baratos) suelen tener daños cosméticos visibles.

De momento, Valve no ha dicho qué tipo de reacondicionado venderán y cuáles son los detalles de esta versión.

¿Cuánto costaría la Steam Deck reacondicionada en España?

En España la Steam Deck se vende a un precio un poco mayor que en Estados Unidos. Por tanto, si tomamos en cuenta la diferencia de precio de las Steam Deck nuevas entre estos dos países, el precio de las versiones reacondicionadas en España debería ser el siguiente:

Steam Deck 64 GB reacondicionada: 339 €

Steam Deck 256 GB reacondicionada: 439 €

Steam Deck 512 GB reacondicionada: 549 €

Cuánto cuesta una Steam Deck nueva actualmente

En caso de que no lo sepas, este es el precio oficial de la portátil de Valve nueva en España y Estados Unidos:

Precios en EE.UU. Precios en España Steam Deck 64 GB: 399 $

Steam Deck 256 GB: 529 $

Steam Deck 512 GB: 649 $ Steam Deck 64 GB: 419 €

Steam Deck 256 GB: 549 €

Steam Deck 512 GB: 679 €

Y tú… ¿te comprarías una Steam Deck reacondicionada si acaba siendo tan barata como indica esta filtración?