Sin duda, la Steam Deck continúa siendo la mejor consola portátil para juegos de ordenador. Aunque por un momento pudo haber temido por su primer puesto gracias a la llegada de la ASUS Rog Ally, las aguas se han calmado para Steam ahora que su competidor presenta un fallo de diseño grave. De modo que seguirá siendo la elección más razonable para cualquiera que quiera jugar a sus títulos en Steam, no importa donde esté.

Pero eso no es todo, ¿sabías que puedes también aprovechar esta consola para jugar lo que quieras? O al menos, prácticamente lo que quieras. Y es que si le instalas los emuladores apropiados, el número de videojuegos que tendrás dentro de tu consola portátil será mayor y variada. No pierdas esta oportunidad y encuentra a continuación los mejores emuladores que son un must en tu Steam Deck.

PCSX2: revive los clásicos del PS2 desde tu Steam Deck sin problemas

Gracias a las especificaciones del Steam Deck, muchas consolas de generaciones pasadas son un paseo cuando se habla de rendimiento al reproducir videojuegos afines. Por eso, pensar en títulos de la PlayStation 2 no es una idea loca (y muchos otros más avanzados que ya verás adelante). Para este caso en particular, el emulador PCSX2 es la opción popular e infaltable. Podrás dar rienda suelta a tus preferencias ante la larga lista de videojuegos para esta consola sin problemas.

DESCARGAR | PCSX2

PPSSPP: que los videojuegos de la PSP no se queden atrás

Otra consola que no se puede quedar en el olvido es la PSP, siendo de las primeras en mejorar exponencialmente los gráficos en su tiempo, para ofrecer una experiencia de usuario memorable. Títulos con cinemáticas amigables como FFVII: Crisis Core son miembros de este apartado. Con el emulador PPSSPP, puedes obtener los juegos de la nostálgica PSP, sin que la Steam Deck se lleve un esfuerzo grande para reproducirlos.

Eso sí, ten presente que las medidas de la pantalla del PSP son menores a la de la Steam Deck, de modo que es posible que los juegos se vean un poco alargados. Tendrás que jugar con la configuración de pantalla para que se vea mejor.

DESCARGAR | PPSSPP

Cemu: vive la experiencia del Wii U desde tu Steam Deck

Otros títulos que son infaltables son los más populares de la WiiU, entre los cuales algunos pasaron a jugarse desde la Nintendo Switch no mucho después. Sea como sea, usar un emulador de WiiU comparado con uno de la Switch es mucho más ameno, así que Cemu te puede ayudar para experimentar videojuegos como TLOZ: Breath Of The Wild desde tu Steam Deck, aunque te parezca increíble, con una fluidez razonable.

DESCARGAR | Cemu

Dolphin: un emulador dos en uno

Siguiendo con la onda de Nintendo, otro emulador que no puede faltar es Dolphin. Con este recurso, podrás acceder a la biblioteca de juegos tanto de la Nintendo Wii como del clásico GameCube. Y aunque son generaciones de consolas diferentes, la Steam Deck viene con los recursos suficientes para poder reproducir los juegos de ambas sin problemas.

Como te podrías esperar, es más fácil con los juegos de la GameCube que con los de la Wii. Después de todo, con la segunda es necesario hacer unos cuantos ajustes para poder jugar a los títulos que requieren de movimiento para controlar a los personajes. Pero no te preocupes, esto se soluciona fácilmente usando el panel táctil de la Steam Deck junto a su giroscopio.

DESCARGAR | Dolphin

MelonDS: el mejor emulador para ajustar la pantalla de la DS en tu Steam Deck

Si existe una consola problemática a la hora de emularla, esa es la Nintendo DS, gracias a su pantalla doble, que en muchas ocasiones no puede ajustarse de la forma más adecuada a la pantalla de los ordenadores. No obstante, en el caso de la Steam Deck, esto es más viable, pues aunque no sea exactamente similar a la DS, tiene un panel en donde es posible configurar la pantalla doble de la DS empleando el emulador MelonDS y poder jugar sin problemas.

DESCARGAR | MelonDS

Citra: integra los juegos de la Nintendo 3DS en tu Steam Deck sin falta

El mismo problema de la pantalla doble de la Nintendo DS se encuentra en su sucesora, la 3DS. No obstante, vuelve a ser el mismo caso si se habla de emular sus juegos desde la Steam Deck. Con una buena configuración y haciendo uso de la resolución de esta consola portátil, es posible jugar a cualquier título sin enfrentar incomodidades. Para el apartado de emulador, Citra es la mejor opción, gracias a su estabilidad en un enorme número de dispositivos, entre los cuales no va a faltar la Steam Deck.

DESCARGAR | Citra

mGBA: no dejes que a tu librería le falten juegos de Game Boy y Game Boy Advance

Tener variedad de juegos también puede incluir títulos más clásicos e incluso de estilo retro. Entre estos, no van a faltar los pertenecientes a la Game Boy e incluso la Game Boy Advance. Para poder emularlos, puedes contar con la ayuda de mGBA, en ambos casos.

Si bien los juegos de estas consolas pueden representar un reto a la hora de visualizarlos bien en la pantalla de una consola como la Steam Deck, no es imposible, si realizas todos los ajustes posibles para vivir la experiencia.

DESCARGAR | mGBA

DuckStation: regresa a los clásicos de la PlayStation 1 desde una consola moderna

Otro infaltable en tu Steam Deck para seguir abordando clásicos, es el emulador DuckStation, el cual te traerá todos los títulos que salieron para la PlayStation 1. Este emulador de código libre destaca no solo por su capacidad de emular cualquier título dentro de la consola más nostálgica de Sony, sino también porque sus configuraciones para el mando pueden hacerte sentir que realmente estás frente a una PSX desde la Steam Deck.

DESCARGAR | DuckStation

Ryujinx y Yuzu: los juegos de la muy querida Nintendo Switch a tu alcance

Dejamos lo más pesado para el final. Y es que, además de poder emular consolas de generaciones pasadas, la Steam Deck también es capaz de ponerse a la altura de otras más retadoras como lo es la Nintendo Switch. Aunque claro, necesitará una ayuda extra.

En vez de usar un emulador, para poder jugar estos títulos, será mejor contar con dos para mejorar el rendimiento, teniendo en cuenta lo que suelen exigir los juegos de la Nintendo Switch y que quizá queden algo grandes. Lo mejor es utilizar tanto Ryujinx como Yuzu, ambos emuladores con capacidades distintas: el primero, para emular de la manera más precisa posible, y el segundo, para garantizar un buen rendimiento.

Ten en cuenta que deberás hacer unos cuantos sacrificios para poder jugar a algunos de los títulos de la Nintendo Switch en tu Steam Deck, como ajustar y cambiar las configuraciones a los niveles más bajos.

DESCARGAR | Ryujinx y Yuzu

Y tú, ¿ya tenías algunos de estos emuladores en tu Steam Deck?