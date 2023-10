Aunque se espera que no muchos fabricantes usen el Snapdragon 8 Gen 3, está claro que será ultra-potente y lo llevarán los móviles de 2024 que todo el mundo querrá tener. ¿Estás listo para el nuevo Snapdragon 8 Gen 3? Pues prepárate, porque se ha filtrado en AnTuTu y nos ha dejado con la boca abierta. Y no, no es solo por la puntuación, que también es impresionante.

Según el benchmark de AnTuTu compartido por el filtrador Digital Chat Station, este chip logra una puntuación total de más de 2 millones de puntos, lo que supone un salto enorme respecto al Snapdragon 8 Gen 2, que se queda en 1,6 millones.

Pero lo más sorprendente no es eso, sino que el Snapdragon 8 Gen 3 parece ser compatible con la nueva RAM LPDDR5T, una tecnología que promete mejorar el rendimiento y la eficiencia de los dispositivos móviles. Hasta ahora, solo se sabía que el Dimensity 9300 de MediaTek soportaba este tipo de memoria, pero parece que Qualcomm no se quedará atrás.

Good news: The Antutu scores for the 8 Gen 3 have been revealed.

8G3

Total score 2M

GPU 840K, +40% compared to 8G2

CPU 440K, +15.7% compared to 8G2

8G2

Total score 1,60M

GPU 600K

CPU 380K

And surprisingly… it supports LPDDR5T? I heard that the Dimensity 9300 supports… pic.twitter.com/cw1a2rrc5y

— Revegnus (@Tech_Reve) October 7, 2023