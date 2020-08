¿El futuro de los procesadores para móviles dejará de estar guiado por Qualcomm? No lo sabemos, pero eso es lo que planea la competencia. Ya existen otras opciones muy buenas sobre la mesa, como los Exynos, Kirin y los nuevos Dimensity, pero todos se quedan atrás de los Snapdragon.

Qualcomm domina el mercado de los SoC para dispositivos móviles muy cómodamente, y con cada nuevo lanzamiento sorprenden a todos. Sin embargo esto podría cambiar pronto, porque Samsung y MediaTek quieren fabricar mejores procesadores que Qualcomm y tomar el primer puesto en 2021.

Samsung quiere regresar con todo y batir a Qualcomm, pero esta vez lo hará acompañado de ARM y AMD

Al cierre del año pasado Samsung decidió retirarse temporalmente del mercado de los SoC para móviles. Ciertamente anunciaron la fabricación del nuevo Exynos 992 de 5 nanómetros, pero nunca supimos más de él. La razón de aquella decisión fue aceptar que sus chips no eran competencia para los Snapdragon 800 prácticamente desde el SD855, especialmente si hablamos de las GPU Adreno.

Su retirada no fue absoluta, porque siguieron llevando sus Exynos a sus buques insignia en algunos mercados, pero realmente no han presentado muchas novedades. Durante este “receso” Samsung decidió volver al laboratorio de desarrollo y ahora por primera vez tenemos noticias de lo que podría salir de él.

Según un informe de Business Korea, Samsung estaría buscando aliarse con ARM y AMD para fabricar su nuevo chip para 2021. La compañía abandonaría el desarrollo de chips personalizados, y se enfocaría en trabajar directamente con el modelo de ARM. Así, la nueva CPU de Samsung podría estar basada en el nuevo supernúcleo Cortex-X1 de ARM.

De ser cierto, es necesario recordar lo que esto implica. ARM promete que el X1 mejora en un 30% el rendimiento de los Cortex-A77, y hasta un 22% respecto a los Cortex-A78. Esto es un porcentaje de mejora fantástico, pero también habrá que ver lo que hará Qualcomm con sus núcleos Kryo.

Respecto a la gráfica, Samsung estaría buscando ayuda en AMD. La idea sería que la compañía de Santa Clara diseñase una GPU personalizada para los Exynos de 2021. ¿Es una decisión acertada? Definitivamente sí, porque AMD viene haciéndolo muy bien con sus Ryzen, próximamente lanzarán sus GPU RDNA 2, y además es la compañía que dará vida a las consolas de nueva generación. Pero ojito, que no es el único contendiente.

MediaTek también quiere reinar en la gama alta y destronar a Qualcomm, pero no lo tendrá fácil

El otro candidato que quiere ganarle el pulso a Qualcomm en 2021 es MediaTek. El fabricante chino es reconocido mundialmente por ofrecer soluciones de bajo costo para la gama baja de Android, aunque eso es algo que está cambiando.

Desde el lanzamiento de los MediaTek Helio la compañía empezó a abrirse un hueco en la gama media, y ahora con los nuevos Dimensity está rompiendo esquemas. Los últimos procesadores de MediaTek hoy dominan la gama media según AnTuTu, y rivalizan cara a cara con el Snapdragon 768G de Qualcomm, su mejor SoC para esta categoría. Aparte, todo eso lo hacen consumiendo hasta un 40% menos que un Snapdragon 855.

No obstante, en el mercado occidental MediaTek aún es visto como un fabricante de chips “baratos”, y es un estigma que le costará quitarse. Somos de los que creen que es posible, y nuestra afirmación se sustenta en la gran cantidad de móviles gama media que están apostando por MediaTek últimamente. Sí, casi todos son de fabricantes chinos, pero eso es lo genial de la globalización.

De hecho, puede que nunca veamos un buque insignia con SoC MediaTek en Estados Unidos porque Qualcomm domina absolutamente ese mercado. Además, tampoco puedes olvidar la guerra comercial contra China. Sin embargo, Europa y Latinoamérica sí podrían cambiar de rumbo si MediaTek lo hace bien en 2021.

El golpe acertado por MediaTek con los Dimensity 1000 fue bastante fuerte, y demuestra que la compañía va muy en serio. Además, son compatibles con todas las tecnologías punteras del momento, como las redes 5G, WiFi 6 y Bluetooth 5.1. Ciertamente aún no pueden hacer mucho contra el Snapdragon 865 y compañía, pero eso no significa que en el futuro eso no pueda cambiar.

¿Qualcomm se quedará de brazos cruzados? Definitivamente no, pero 2021 será un año clave.