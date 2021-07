Faltando menos de un mes para su presentación oficial, desde hace algunos días se comienzan a leer rumores sobre el Galaxy Z Flip 3. Ahora, un resultado de Geekbench aporta numerosos datos sobre este nuevo móvil. Se filtraron las especificaciones del Samsung Galaxy Z Flip 3 y nosotros las tenemos para ti en este artículo.

Samsung no se guardará nada con el Galaxy Z Flip 3, tendrá unas especificaciones de primera

El smartphone plegable en forma de concha y sucesor del Galaxy Z Flip 5G viene con todo, algo que se confirma gracias a un registro de Geekbench que muestra varias de sus especificaciones. Como cabría esperar, Samsung equipará el mejor hardware del momento en este móvil. Además, optará por una solución de Qualcomm como procesador en vez de una propia, tal como sucedió con los modelos anteriores. ¿Qué hardware incluirá el Galaxy Z Flip 3? Este:

Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 880.

con gráfica Adreno 880. 8 GB de RAM LPDDR5 (desconocemos si habrá otras variantes de mayor capacidad).

(desconocemos si habrá otras variantes de mayor capacidad). 256 GB de almacenamiento interno (según otro rumor).

(según otro rumor). Podría integrar One UI 3.1 sobre Android 11 , aunque también podría ser One UI 3.5.

, aunque también podría ser One UI 3.5. Su nombre clave será Lahaina y el modelo probado es el SM-F711U (Estados Unidos).

¿Se sabe algo sobre su pantalla y cámaras? Todavía no, pero al ritmo que van las filtraciones seguramente la información se revelará en los próximos días. ¿Por qué no llegarán con Android 12? Porque Android 12 todavía va por su tercera beta y la versión estable no llegará hasta dentro de un par de meses. Aun así, la actualización del Galaxy Z Flip 3 a One UI 4.0 sobre Android 12 será una realidad, pues recuerda que Samsung actualizará sus móviles de gama alta por 3 años (como mínimo).

Por otro lado, si analizamos el resultado de la prueba podrás notar que el rendimiento del Galaxy Z Flip 3 será notable. Sus 1015 puntos en la prueba mononúcleo y 3161 puntos en la multinúcleo lo posicionan en el mismo nivel que sus hermanos, los Galaxy S21. Además, iguala a otras alternativas no plegables como el Xiaomi Mi 11 y los OnePlus 9 y 9 Pro.

El Galaxy Z Flip 3 podría ser más barato que su antecesor

Otro dato filtrado sobre el Galaxy Z Flip 3 tiene que ver con su precio de lanzamiento. Algunos rumores sitúan este móvil alrededor de los 1000 € para la variante de 8 GB + 256 GB. De ser así, hablaríamos de un recorte cercano al 20% respecto al precio de salida del Galaxy Z Flip 5G.

¿Tendría sentido algo así? Luego del recorte de precio que sufrieron los Galaxy S21 respecto a los Galaxy S20, es totalmente posible. Sin embargo, tocará esperar al Galaxy Unpacked del 11 de agosto para que se confirme si en efecto el recorte se dará, o no.