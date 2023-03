Aunque hace unas semanas te contamos cuándo se podría lanzar el Galaxy S23 FE, lamentamos arruinar tus esperanzas por la vuelta de la «Fan Edition» del móvil insignia de Samsung, pero parece que después de todo no llegará al mercado este año. Así lo ha hecho saber Roland Quandt en su cuenta de Twitter, quien es uno de los filtradores más fiables de la escena.

Y de no haber un Galaxy S23 FE este año, es posible que Samsung nunca más vuelva a lanzar otro smartphone de esta serie, dejando al Galaxy S21 FE como el último y definitivo. Eso sí, el filtrador no compartió razones o pruebas para afirmar que no habrá un Galaxy S23 Fan Edition, así que aún nos queda algo de esperanza. Puede que no sea cierto, ya que hay informes contradictorios sobre la existencia y el lanzamiento de este dispositivo.

¿Qué está pasando con el Samsung Galaxy S23 FE?

Antes, el medio de comunicación The Elec de Corea del Sur había afirmado que el Galaxy S23 FE está en desarrollo y su lanzamiento sería entre agosto y septiembre de 2023. Muchos pensaban que la serie se había cancelado porque no tuvimos un Galaxy S22 FE el año pasado, pero al parecer fue por culpa de la escasez de chips que Samsung no lanzó la «Fan Edition» del S22.

Este año, dicha escasez ha sido superada, por lo que en teoría no debería haber nada que impida lanzar el Galaxy S23 FE. Sin embargo, es bien sabido que, cuando las ventas no acompañan, a Samsung no le tiembla el pulso para cancelar una serie. Lo hicieron con los Galaxy J y Galaxy Note en su momento, y seguramente lo harían de nuevo.

Recordemos que el Galaxy S20 FE fue un éxito rotundo con más de 10 millones de unidades vendidas, mientras que el Galaxy S21 FE no salió tan bien como se esperaba, ya que Samsung bajó las expectativas de ventas a tan solo 3 millones de unidades. Y la verdad es que, con la bajada de precio del Galaxy S22 tras la salida del S23, realmente no vemos cómo una «Fan Edition» pueda superar en calidad-precio al Galaxy S22 sin reducir exageradamente las especificaciones técnicas.

Te mantendremos al tanto si surge nueva información al respecto, pero coméntanos… ¿qué opinas tú sobre el Galaxy S23 FE? ¿Lo esperas con ansias o lo ves innecesario a estas alturas?