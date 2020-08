En los últimos tiempos, la apuesta de Samsung ha sido lanzar dos series de móviles de gama alta al mercado: los Galaxy S y los Galaxy Note. El punto diferenciador entre ambas series es el S-Pen que incluyen los Galaxy Note y que no es compatible con los Galaxy S. Sin embargo, un nuevo rumor que nos llega directamente desde Corea del Sur señala que esto ya no será así, pues Samsung cambiará su estrategia el año que viene.

Y es que un reporte publicado por el medio The Elec explica que el Galaxy S30 (o S21) llegará con S-Pen, ya que Samsung dejará de producir la serie Galaxy Note el próximo año. Así pues, la empresa surcoreana unificará sus buques insignia en una sola serie (la Galaxy S), mientras que el lugar que dejan los Galaxy Note lo ocupará su nueva serie de móviles plegables Galaxy Z.

La serie Galaxy Note llegará a su fin y no todos los Galaxy S tomarán el testigo del S-Pen

Según el reporte, el Galaxy S30 ya está en desarrollo y su nombre en código es “Unbound” (“Desatado”, en español). Hasta ahora, el plan es lanzar tres modelos de Galaxy S30 que serán los S30, S30+ y S30 Ultra. Aunque también es muy posible que en vez de “30” Samsung utilice el número “21” en el nombre de sus próximos buques insignia para hacer referencia al año en que se lanzarán.

Además de los plegables, estos Galaxy S30 serán los únicos móviles de gama alta que Samsung lanzará en 2021, pues la serie Galaxy Note 20 quedará descontinuada. Por suerte, no perderemos el S-Pen ya que vendrá en la serie Galaxy S30, pero no en todos los modelos. De hecho, solamente el Galaxy S30 Ultra tendrá S-Pen. No obstante, este no será el único smartphone de Samsung que tendrá S-Pen el año que viene.

El Galaxy Z Fold 3 con S-Pen tomará el lugar de los Galaxy Note en 2021

De acuerdo al reporte, Samsung reemplazará a su serie Galaxy Note con la Galaxy Z. Así pues, tienen previsto lanzar a mediados de 2021 un Galaxy Z Fold 3 con S-Pen. Al parecer, con este movimiento, Samsung pretende darle más importancia a sus teléfonos plegables que creen que serán el futuro de la industria. Eso sí, recuerda que hasta ahora todo esto son solo rumores, pues Samsung no ha confirmado nada.

Aun así, no vemos este cambio de estrategia por parte de Samsung como algo descabellado. No olvidemos que el mercado está cambiando y que Huawei ya vende más smartphones que Samsung. Quizás para la compañía surcoreana lo mejor sea intentar cosas nuevas y adelantarse a los otros fabricantes con la popularización de los dispositivos plegables. En fin, veremos qué termina haciendo Samsung.