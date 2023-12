No es que podamos asegurarlo, pero todo apunta a que Xiaomi no quiere dejar tareas pendientes para 2024. Desde que empezaron a implementar HyperOS global hace apenas unos días, la marca no para de actualizar sus smartphones antes de finalizar 2023.

Ya actualizaron dos de los mejores POCO del momento, un par de sus topes de gama y otros dispositivos. Sin embargo, el protagonista del artículo de hoy es nada menos que su móvil superventas del 2023. El Redmi Note 12 4G ya está actualizando a Android 14 y HyperOS, así que ¿a qué esperas para dar el salto?

Novedades y cómo instalar HyperOS con Android 14 en tu Redmi Note 12 4G

Para todos es bien sabido que la serie Redmi Note es la más vendida de Xiaomi y con mucha diferencia. Sin embargo, dentro de esa misma familia hay dispositivos que se venden más que otros y el Redmi Note 12 4G es el rey. ¡Es económico, tiene buenas especificaciones y ahora cuenta con HyperOS y Android 14!

El fabricante ya está distribuyendo la ROM global para este teléfono, que incluye todas las novedades correspondientes a esta nueva capa de personalización y sistema operativo. ¿Algunas de ellas? Estas:

Mejor interconectividad entre todos los gadgets que lleven HyperOS.

entre todos los gadgets que lleven HyperOS. Uso optimizado de recursos gracias a cambios profundos en el SO y HyperOS.

gracias a cambios profundos en el SO y HyperOS. Funciones de inteligencia artificial mejoradas .

. Pantalla de bloqueo personalizable.

Nuevas plantillas, widgets y colores personalizables con IA.

La actualización de este dispositivo llega a través del firmware OS1.0.2.0.UMTMIXM, cuyo paquete pesa 4,1 GB. Recuerda que aplica a la versión global, no la europea o de otro mercado particular, así que cuidado a instalarla.

¿Por qué te decimos esto? Porque si bien puedes esperar la OTA para actualizar automáticamente y sin preocupaciones, abajo te dejaremos el enlace de descarga por si no quieres esperar.

El paquete de instalación para usar desde el Recovery ya está disponible y lo único que debes hacer es seguir estos pasos: primero, descarga la ROM de HyperOS y Android 14 para el Redmi Note 12 4G (enlace abajo); y segundo, sigue nuestro tutorial de actualización para móviles Xiaomi, en la sección Recovery.