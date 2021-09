Aunque la seguridad de Android ha mejorado un montón en los últimos años, la instalación manual de paquetes APK sigue siendo un dolor de cabeza. No es culpa de Google, Xiaomi o cualquier otro fabricante que use Android, sino de los usuarios que desconocen lo que hacen, pero el problema sigue ahí.

Para combatir esto, Xiaomi se las ingenió para hacer de Android un sistema un poco más seguro gracias a MIUI. ¿Cómo? A través de MIUI Pure Mode, una nueva funcionalidad que te protegerá de virus y otros códigos maliciosos. ¿No sabes de lo que hablamos?

MIUI Pure Mode bloquea la instalación manual de apps en tu Xiaomi

La llegada de MIUI 12.5 y MIUI 12.5 Enhanced Edition trajeron un montón de novedades a los dispositivos de Xiaomi, tal como sucederá con MIUI 13 en breve. Sin embargo, eso no significa que entre versiones no lleguen nuevas características interesantes, como el MIUI Pure Mode que ya se está probando en la ROM china.

¿Qué es MIUI Pure Mode? Fácil, es una función que limita la instalación lateral de aplicaciones desde fuera de la tienda oficial que tengas instalada en tu móvil. Dicho de otra manera, cuando activas MIUI Pure Mode no podrás instalar paquetes APK en tu móvil y otras aplicaciones (generalmente maliciosas) tampoco podrán intentarlo.

Es un modo que el usuario podrá manejar a su antojo por si en algún momento desea instalar un APK que no está en su tienda de confianza. No obstante, mantenerlo activo te ayudará a mejorar mucho la seguridad de tu smartphone.

¿Qué tanto mejora la seguridad? Según estudios de Xiaomi en China, el 40% de las apps que los usuarios u otras apps intentan instalar en segundo plano no superan las pruebas de seguridad del instalador predeterminado de MIUI. Además, un 10% adicional han sido reconocidas como potencialmente peligrosas en algún momento. ¿Ahora entiendes por qué es tan necesario el Pure Mode?

¿En qué se diferencian MIUI Pure Mode y la opción “Orígenes desconocidos” de Android?

Llegado a este punto puede que pienses que Android ya cuenta con una funcionalidad parecida llamada instalación desde orígenes desconocidos. Es verdad, MIUI Pure Mode se parece bastante, pero no es lo mismo.

La opción de orígenes desconocidos tiene un problema garrafal pese a estar deshabilitada. Tanto las apps como el usuario pueden invocar el asistente de instalación de Android, aunque de buenas a primeras no pueda instalarse el APK. Sin embargo, al hacer esa invocación fácilmente pueden invitar al usuario a activar la instalación desde fuentes externas, dejando la vía libre si se habilita.

El Pure Mode de MIUI evitaría esto, ya que al habilitarlo no habría forma de que una app invoque al asistente. Aparte, un usuario tampoco podrá hacerlo hasta que desactive esta función, así que incluso te ayudará para evitar que instalen clientes de apps espías en tu Android.

¿Cuándo llegará MIUI Pure Mode a la ROM global de Xiaomi?

Como mencionamos al inicio, Pure Mode es una característica que ya se está probando a pequeña escala en la ROM china de MIUI. ¿Qué tan pequeña? Desde el pasado 6 de septiembre, y hasta el 10 de septiembre, Xiaomi está llevando esta característica a 1000 dispositivos de prueba por día. Esto significa que es una opción bastante nueva, así que su implementación no debería llegar hasta el lanzamiento de MIUI 13, como mínimo.

Respecto a su lanzamiento en la ROM global de MIUI no podemos decir nada todavía. Primero, porque Xiaomi no ha dado detalles al respecto; segundo, porque no sabemos si esta característica podría tener algún conflicto con Google Play Protect; tercero, porque en los países donde está disponible Google Play hay una tasa más baja de instalación de apps maliciosas; y cuarto, porque recientemente Xiaomi anunció que eliminará el instalador de MIUI en la ROM global.