Escuchar música sin pérdidas de calidad a través de auriculares Bluetooth será posible pronto. El fabricante estadounidense de procesadores Qualcomm ha presentado la tecnología aptX Lossless que permite transferir audio hasta a 1 Mbps a dispositivos compatibles. Gracias a ella, se podrá transmitir música y cualquier tipo de audio con calidad CD inalámbricamente.

Para ser más específicos, aptX Lossless es un códec de audio que hace posible la transferencia exacta de bits de audio con calidad de CD (16 bits, 44,1 kHz) a través de Bluetooth. A diferencia de los códecs Bluetooth con pérdida existentes, la calidad de salida coincide exactamente con la calidad de entrada cuando se escucha a través de aptX Lossless. Acompáñanos a conocer esta tecnología un poco más…

Con aptX Lossless podrás escuchar audio sin pérdidas de forma inalámbrica

Para que notes la gran mejora en cuanto a tasa de bits (velocidad de transmisión del audio) que ofrece esta tecnología aptX Lossless, veamos su bitrate comparado con el de otros códecs Bluetooth existentes:

Qualcomm aptX Lossless : 1 Mbps. Calidad: 16 bits y 44,1 kHz.

: 1 Mbps. Sony LDAC : 990 Kbps.

: 990 Kbps. Qualcomm aptX HD : 576 Kbps.

: 576 Kbps. Qualcomm aptX: 352 Kbps.

Vale la pena destacar que en un CD la velocidad de transmisión es de 1.4 Mbps. ¿Eso significa que aptX Lossless en realidad no es calidad CD? Pues no. Qualcomm ha dicho que para alcanzar la calidad de un CD han usado una compresión con 0 pérdidas, la cual no varía en lo más mínimo la calidad del audio.

El principal problema para Qualcomm en todo caso es mantener ese elevado ancho de banda en una transmisión inalámbrica por Bluetooth. Sin embargo, la compañía ha dicho que no tenemos que preocuparnos por esto, ya que han optimizado y mejorado de punta a punta su ecosistema Snapdragon Sound para que puedas escuchar audio con calidad CD sin interrupciones.

Por esa razón, ahora la prioridad de Qualcomm es que todos sus futuros chip sean compatibles con este ecosistema y con el nuevo códec, por consiguiente. Eso a la vez quiere decir que, debido a que son necesarios ciertos requisitos de hardware, no veremos aptX Lossless en los procesadores de Qualcomm que ya están en el mercado ahora mismo.

Y gracias a aptX Adaptive se puede aumentar la calidad a 24 bits y 96 kHz

Otra característica interesante de aptX Lossless es que forma parte de la suite aptX Adaptive. Gracias a ello, admite también la reproducción a 24 bits y 96 kHz, pero aplicando una compresión con pérdidas. Además, este nuevo códec ofrece un modo dinámico de baja latencia ideal para gamers y para las llamadas de voz.

Asimismo, si estás en una zona con grandes interferencias de radio, el audio pasa de ser sin pérdidas a 140 kbps sin interrupción por la tecnología adaptativa que usa.

¿Cuándo podrás escuchar audio sin pérdidas por Bluetooth con Qualcomm aptX Lossless?

Es importante aclarar que para disfrutar de todas las bondades de esta tecnología tanto tu dispositivo (móvil, tablet u otro) como tus auriculares deben tener soporte para ella. Y aunque es algo obvio, no está mal aclarar que el audio a reproducir también debe ser sin pérdida. Servicios como Apple Music, Amazon Music HD y Tidal ya ofrecen música con esta calidad, mientras que Spotify apenas la está implementando con Spotify HiFi.

Entonces la pregunta es… ¿cuándo llegarán los primeros dispositivos compatibles con aptX Lossless? Según Qualcomm, en los primeros meses de 2022. Es muy posible que este nuevo códec venga incorporado en el próximo procesador de gama alta de la compañía (el Snapdragon 898) que se presentará en diciembre. Así que mantente atento.

Fuente | Android Authority