Luego de que pasaran varios años con los usuarios pidiéndolo, finalmente OnePlus se aventurará en la gama media de Android. Ya conocimos las razones de este cambio de estrategia tan radical, pero ahora toca ver los primeros frutos.

Sin embargo, los primeros pasos serán al más puro estilo de OnePlus, llenos de misterio. ¿Por qué lo decimos? Porque ya puedes reservar el OnePlus Nord sin saber nada sobre él. Sí, el primer móvil gama media de la compañía ya está en preventa, y todavía no hay una presentación oficial.

El OnePlus Nord tendrá 3 preventas antes de su lanzamiento

OnePlus está lista para lanzar una nueva serie de smartphones. El primer dispositivo de la serie OnePlus Nord está al caer según lo comentado por la compañía, y ya puedes reservarlo aunque no sepas cómo es. En un movimiento de esos que les gusta a OnePlus, han habilitado los pedidos anticipados del nuevo OnePlus Nord en Europa.

La reserva se realizará en tres lotes diferentes, y el primero empezó hoy mismo a las 10:00 AM con una cantidad limitada de pedidos. La segunda oportunidad para hacerte con el misterioso OnePlus Nord será el 8 de julio, a la misma hora, y bajo las mismas condiciones. No obstante, la tercera preventa, que se llevará a cabo el 15 de julio, durará 24 horas, y no tendrá límite de pedidos.

Esta es una estrategia de ventas similar a la de los primeros móviles de OnePlus, en los que se requería una invitación para poder comprarlos. Parece que hubiese sido ayer cuando todos los foros de tecnología estaban llenos de usuarios desesperados intentando conseguir una invitación.

Sin embargo, en esta oportunidad la cosa cambia un poco. No hará falta invitación como tal, ya que la preventa será hasta alcanzar el límite de pedidos o de tiempo. Pero por otro lado, los usuarios estarán comprando prácticamente a ciegas, porque no se conocen más que rumores y supuestas filtraciones del OnePlus Nord.

Cómo funcionarán las preventas “a ciegas” del OnePlus Nord

Aquellas personas que precompren el nuevo móvil de OnePlus tendrán que hacer un depósito inicial de 20 libras esterlinas (unos 22 euros). Una vez realizado el pago de reserva, el usuario recibirá un código de invitación, y un cupón para comprar el móvil.

Pero eso no es todo, aquellos que compren el OnePlus Nord en preventa recibirán de regalo unas pegatinas, así como un producto aleatorio de la serie “Lifestyle”. Además, la compañía aseguró que todos los que pre-ordenen el Nord antes de su fecha de lanzamiento, lo recibirán en un embalaje exclusivo.

La promoción estará disponible para múltiples países europeos, entre los que destacan España, Italia, Reino Unido, Francia, Portugal y Alemania. Igualmente, se sabe que el OnePlus Nord está listo para llegar a la India, y lo hará de forma exclusiva por Amazon, aunque no han dicho nada de un periodo de reserva como en Europa. Ya puedes reservar tu OnePlus Nord a ciegas, aunque, ¿qué sabemos de él hasta ahora?

Todo lo que sabemos del OnePlus Nord hasta ahora

Si bien todavía no hay una presentación oficial por parte de OnePlus, sí han corrido múltiples rumores y supuestas filtraciones sobre el Nord. Según XDA, las especificaciones del OnePlus Nord deberían ser muy similares a estas:

Características OnePlus Nord Pantalla 6,55″ pulgadas, Super AMOLED con frecuencia de 90 Hz y lector de huellas integrado. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con 5G. (CONFIRMADO) RAM 6 GB de RAM. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera Triple sensor: 64 MP + 16 MP (ultra gran angular) + 2 MP (sensor de profundidad o lente macro). Cámara frontal 16 MP integrada en un agujero en la pantalla. Batería 4300 mAh con carga rápida Warp Charge 30 (30W). Sistema operativo Oxygen OS con Android 10.

Esperemos que así sea, porque sería un dispositivo increíble si el precio acompaña. Todo apunta a que costará entre 450 y 500€ y eso no es lo que entendemos por móvil barato (sinceramente).

Lo único confirmado es que contará con conectividad 5G y el Snapdragon 765G. Sobre su lanzamiento, sabemos que el OnePlus Nord debería llegar en algún momento de este mes, pero los últimos informes apuntan al 10 de julio.

¿Estás listo para hacerte con el nuevo OnePlus Nord?

Fuente | OnePlus