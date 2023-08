Durante el PlayStation Showcase del pasado mes de mayo, Sony sorprendió a propios y extraños con el anuncio de dos dispositivos que nadie se esperaba: la portátil Project Q y los auriculares inalámbricos PlayStation Earbuds. Estos auriculares acaban de aparecer en la web de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC), el ente encargado de regular todos los productos vendidos en el país, por lo que su lanzamiento es inminente.

Gracias a esta filtración del registro en la FCC, hemos descubierto que los PlayStation Earbuds vendrán junto con un dongle o transceptor USB para la conexión inalámbrica de baja latencia. En el registro, estos auriculares de Sony han sido descritos como auriculares inalámbricos con cancelación de ruido para juegos, así que está claro que han sido diseñados específicamente para PS5.

Así serán los PlayStation Earbuds: auriculares inalámbricos para jugadores

La base de datos de la FCC ha revelado que el número de modelo de los próximos auriculares para juegos de Sony es YY2977, mientras que su transceptor USB tendrá el número de modelo YY2980. Dado que la PlayStation 5 no admite conectividad Bluetooth para audio, el transceptor USB será un accesorio necesario para poder usar los PlayStation Earbuds con la consola.

Eso sí, los PlayStation Earbuds no solo servirán para jugar. También se podrán conectar a teléfonos inteligentes y PC a través de Bluetooth. Además, es posible que puedas usar el dongle USB con tu ordenador para evitar la alta latencia del Bluetooth. De cualquier manera, esta doble conectividad es una gran ventaja, ya que permite a los jugadores alternar sin problemas entre el juego y otras actividades.

Previamente, la compañía ha mencionado que estos auriculares contarán con un nuevo soporte de tecnología inalámbrica para que sean capaces de ofrecer audio sin pérdidas. Asimismo, se espera que lleven la marca PlayStation o INZONE y no la de Sony. Por tanto, se cree que serán una versión gaming de los recién lanzados Sony WF-1000XM5.

Todavía no se sabe cuándo se lanzarán al mercado ni el precio que tendrán, pero considerando todo lo que sabemos sobre ellos hasta ahora, no nos extrañaría que costaran cerca de 200 euros. No olvidemos que los últimos auriculares Bluetooth de Sony (los WF-1000XM5) han salido a la venta por 319,99 €.

Fuente | MySmartPrice