El 2023 está a nada de entrar en su último trimestre y los fabricantes de móviles ya se están preparando para 2024. OnePlus es una de esas empresas, pues desde hace un tiempo comenzaron a circular rumores sobre sus próximos móviles insignia.

Sin embargo, sabemos que estos no son los únicos dispositivos en desarrollo que la marca tiene en agenda. Hace algunos días reseñamos que estaban trabajando en su primera tablet económica, la OnePlus Pad Go. Nos llega nueva información sobre ella, un dato que hasta ahora no teníamos: un rumor sugiere que la OnePlus Pad GO se lanzará en 2024 junto al OnePlus 12, ¿te parece una buena idea?

OnePlus estrenará su tablet económica de la mano de sus mejores móviles

Empezando septiembre una filtración reveló los primeros datos sobre la OnePlus Pad Go, la tablet del fabricante chino que competirá contra las Redmi Pad y Redmi Pad SE. De aquel artículo extrajimos sus números de modelo para las versiones WiFi y con conectividad móvil (OPD2304 y OPD2305, respectivamente), pero poco más.

Ahora, un nuevo rumor nos habla sobe su posible fecha de lanzamiento. Según el famoso insider Yogesh Brar (uno de los más confiables de este mercado), la OnePlus Pad Go podría lanzarse a principios de 2024. La tablet asequible de la marca no llegará sola, sino que hará su debut junto a nuevos auriculares, un smartwatch y nada menos que los OnePlus 12 y OnePlus 12R.

Brar no especificó una fecha, pero enero de 2024 nos parece bastante coherente para todos estos dispositivos. La compañía lanzó sus OnePlus 11 y OnePlus 10 Pro en enero, así que la llegada de estos gadgets para esa misma fecha no sería sorpresa. Es tal como sucede con Samsung y sus Galaxy S, las nuevas generaciones vienen lanzándose anualmente en febrero desde hace años, aunque los Galaxy S24 parece que se adelantarán.

Por supuesto, el lanzamiento de la OnePlus Pad Go y los móviles insignia de la marca se dará primero en China, aunque la tablet ya está certificada en India. Semanas o algunos meses después darán el salto al mercado global, así que nos tocará esperar un poco más.

¿Y los precios? ¿Y las especificaciones? Todavía no tenemos información al respecto, pero tan rápido como llegue a nuestras manos te haremos saber todo.