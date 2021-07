¿Has visto la que se ha liado con el lanzamiento de Windows 11? Miles de ordenadores en todo el mundo no pueden instalarlo porque no tienen el chip TPM activo, o no lo tienen directamente.

Sin embargo, la versión de Windows 11 para procesadores ARM parece no correr la misma suerte porque cada vez son más los usuarios que se animan a instalarla en móviles de hace 2 o 3 años. Y en este caso no ha sido diferente. Un usuario de YouTube ha logrado instalar Windows 11 en el OnePlus 6T, un móvil totalmente válido a día de hoy que ya no solo sirve para usar Android.

Windows 11 funciona bien en el OnePlus 6T gracias al Snapdragon 845

La aventura de Windows 11 en móviles no ha tardado en despegar. Primero ha sido el usuario que ha logrado instalarlo en un Lumia 950 XL y luego otro que ha portado Windows 11 al Xiaomi Mi 8. Pues bien, con este último aquí hay un nexo claro, el Snapdragon 845 que montan ambos móviles.

Tal y como podemos ver en el vídeo, Windows 11 en el OnePlus 6T no funciona perfecto porque falla en algunas cosas básicas como el audio y el chip WiFi. Sin embargo, con este port, han logrado convertir un Android en un verdadero “Windows Phone”.

Lo que sí funciona bien en Windows 11 desde el OnePlus 6T son el procesador, el táctil, el USB y el Bluetooth. Lo que no funciona son el WiFi, el audio Bluetooth, la conectividad del móvil y algún que otro sensor. También está dando problemas el driver para la GPU, por lo que esta versión no logra exprimir toda su potencia gráfica.

Impresiona ver Windows 11 en móviles de 2018

Los móviles están demostrando que son mucho más potentes que antaño y el llamado “Project Renegade” está demostrando que es muy fácil portar Windows 11 en su versión ARM a móviles con un procesador más o menos decente.

¿Qué otros móviles están probando ya Windows 11 con el proyecto “Renegade”?

Durante los próximos días seguramente veamos más vídeos de estos, ya que los miembros de este proyecto están intentando instalar Windows 11 en muchos más móviles con el Snapdragon 845. La lista de móviles que se están probando, además de los ya mencionados, es la siguiente:

Xiaomi Mi Mix 3.

Poco F1.

Samsung Galaxy S9 Plus.

Ah, un inciso. No es la primera vez que vemos la versión ARM de Windows corriendo sobre móviles con SD845 porque en el pasado se han visto ports de este estilo basados en Windows 10.

Es más, incluso se están probando juegos con unos gráficos potentes como Crysis aunque de momento no consiguen que vaya demasiado fluido. Habrá que ver si logran hacerlo volar en móviles con procesadores más potentes como los Snapdragon 865 o la reciente bestia, el Snapdragon 888.