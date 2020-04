Los dispositivos Android, por la libertad que ofrecen a los desarrolladores, son ideales para hacer experimentos de todo tipo. Los más comunes son los de software, que van desde instalar diferentes custom ROMs o incluso instalar el sistema operativo Windows de PC en el móvil. Precisamente, este último experimento es el que se ha conseguido realizar en los Xiaomi Mi 6 y Galaxy S8, que han sido capaces de ejecutar una versión de Windows 10 para móviles con procesadores ARM.

Instalar Windows 10 en un móvil no es ninguna novedad. En el pasado ya se había logrado en smartphones que habían llegado al mercado con Windows Phone, como los Lumia 950 y 950 XL. El logro aquí es que los Xiaomi Mi 6 y Galaxy S8 son dispositivos Android, que no están basados en ninguna plataforma de Microsoft, lo cual abre una interesante puerta a lo que se puede conseguir en el futuro con un smartphone Android.

Windows 10 ya funciona en los Xiaomi Mi 6 y Galaxy S8, pero no del todo bien

Recordemos que hace unos años Microsoft trabajó en conjunto con Qualcomm para desarrollar una versión de Windows 10 compatible con procesadores ARM. La idea detrás de esta variante de Windows 10 es permitir que los desarrolladores puedan llevar sus aplicaciones de móviles a PC (y viceversa), pero esto también permite portar Windows 10 a móviles con procesadores ARM, como los de Qualcomm que usan la mayoría de dispositivos Android.

De hecho, la propia Qualcomm en su momento presentó un portátil con Windows 10 usando su SoC Snapdragon 820, que era capaz de correr juegos como World of Tanks, reproducir vídeos 4K, ejecutar todos los programas de Microsoft Office 2019 y realizar las funciones básicas de este sistema operativo. Se dice que, en rendimiento, este Snapdragon 820 es similar a la familia de procesadores Intel i3.

Así pues, no nos extraña que los Xiaomi Mi 6 y Galaxy S8 con sus procesadores Snapdragon 835 hayan podido ejecutar Windows 10 con éxito. En el caso del Mi 6, el desarrollador que logró esta hazaña no indicó cuáles son los problemas que ha encontrado al instalar Windows 10 en el móvil. En cambio, Evisio0n, responsable de instalar Windows 10 en el Galaxy S8, dijo que algunas características como las cámaras, algunos sensores y el táctil del móvil no funcionan con Windows 10.

Incluso, el desarrollador indicó que ahora mismo Windows 10 en móviles aún no es útil para los usuarios finales, a pesar de que todas las características que las personan usan con más frecuencia en PC funcionan. De todas formas, a los desarrolladores todavía les queda mucho por explorar en este nuevo mundo que combina dispositivos Android de gama alta y Windows 10. Así que, en el futuro, esperemos que sigan llegando más noticias sorprendentes como estas.

