Nothing, la nueva marca de Carl Pei (ex-CEO de OnePlus), no ha parado de sorprendernos desde que lanzó sus primeros auriculares a mediados de 2021. Cada uno de los productos que han presentado desde entonces (Nothing Phone 1, Nothing Ear Stick y Nothing Ear 2) han logrado conquistar a la crítica por sus novedosos diseños y prestaciones.

Pues bien, de momento, la nueva marca ya cuenta con tres auriculares y un smartphone, pero parece que pronto añadirán un nuevo dispositivo a su lista de catálogo. Así es, los rumores han sido confirmados, Nothing está trabajando en un reloj inteligente que podría llegar a finales de este año.

Nothing también quiere revolucionar el mercado de los smartwatches… ¿Lo logrará?

La incursión de Nothing en el mercado de los smartwatches está confirmada. Se ha filtrado que el organismo de certificación Bureau of Indian Standards (BIS) de la India ha registrado un dispositivo de la marca bajo el nombre «Nothing D395» que parece ser el primer reloj inteligente del fabricante, ya que figura dentro de dicha categoría en la regulación.

Recordemos que en febrero de este año muchos usuarios perdieron la esperanza de ver un reloj inteligente de la marca luego de que Carl Pei revelará en una entrevista que no usaba smartwatches. Además, el CEO de Nothing mencionó que sentía un poco inútiles estos dispositivos, aunque también declaró que se había hecho con un Galaxy Watch 5 Pro para aprender más sobre ellos.

Ahora bien… ¿Cuándo se lanzará el Nothing Watch? Pues, aunque este verano llegará el Nothing Phone (2), es poco probable que el reloj inteligente de la marca también se presente a la par de su segundo móvil. De hecho, los rumores indican que se lanzará a finales de año o principios de 2024. Y… ¿Qué más se sabe de este reloj? Nada, aún no se ha filtrado su diseño ni especificaciones, por lo que habrá que esperar para conocer un poco más sobre el smartwatch de Nothing.

Fuente | 91mobiles