Noviembre fue un mes importante para el rendimiento de los smartphones… ¿Por qué? Pues porque se oficializó la llegada del «ray tracing» a los procesadores de móviles. Así es, la tecnología gráfica que hasta hace poco era exclusiva de consolas y ordenadores ya está disponible en los teléfonos gracias a los nuevos Snapdragon 8 Gen 2 y Dimensity 9200.

Los flagship de Qualcomm y MediaTek para 2023 fueron presentados oficialmente hace un par de semanas. Sin embargo, aún no ha llegado al mercado el primer móvil que lleve bajo el capó alguno de estos dos chipsets de lujo. ¿Qué significa esto? Pues que, por el momento, la lista de teléfonos más potentes del mercado se mantiene prácticamente igual respecto a la del mes de noviembre.

Estos son los 10 móviles de gama alta más potentes de diciembre de 2022, según AnTuTu

Empezamos este repaso mensual de los móviles más potentes del mercado, analizando el top de los flagship que mejor rendimiento tienen para diciembre de 2022. La lista se encuentra liderada en su totalidad por tres móviles del fabricante taiwanés ASUS. La marca vuelve a repetir los dos primeros lugares del top con su último terminal gaming, pero además se roba el tercer puesto con su buque insignia compacto, el ZenFone 9.

¿Algo a destacar de esta lista? Pues que 9 de los 10 móviles más potentes del mercado en la actualidad llevan como procesador el SD 8+ Gen 1, lo que demuestra la superioridad de Qualcomm sobre MediaTek en este último tramo del año. ¿Quieres saber un poco más sobre los teléfonos que encabezan este top? Pues enseguida te resumimos lo mejor de los 3 smartphones de gama alta más potente:

Un primer lugar sin cambios: el ASUS ROG Phone 6 sigue liderando con sus 1117968 puntos

Así como en noviembre, para este mes de diciembre, el teléfono Android más potente que puedes comprar es el ASUS ROG Phone 6. Se trata de la versión estándar de la serie de móviles gamers que la marca taiwanesa lanzó este año y que está integrada por el ROG Phone 6 Pro, 6D y 6D Ultimate. Sorprende que el modelo, en teoría, más «básico» de la gama sea el más potente, aunque parece que esto no es casualidad, ya que por segundo mes consecutivo se consagra como el mejor.

Con un total de 1117968 puntos, ASUS ROG Phone 6 debe su potencia al gran procesador que tiene bajo el capó: el Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Además, viene con 16 GB de RAM en formato LPDDR5X (el mejor hasta la fecha) y 512 GB de almacenamiento de tipo UFS 3.1 con soporte para disco duro externo NTFS. ¿Su tipo de refrigeración? Un módulo de última tecnología conformado por una cámara de vapor y láminas de grafito.

La versión Pro del ROG Phone 6 continúa en el segundo lugar (pero hay una justificación para esto)

En el segundo lugar y con un puntaje de 1110082 puntos se encuentra el ROG Phone 6 Pro, la versión «mejorada» del móvil que ocupa el primer lugar del ranking de flagships Android más potentes de diciembre 2022. ¿La razón por la que este modelo no ocupa el primer puesto? Pues el equipo del AnTuTu señalan que la mayoría de los que eligieron comprar el modelo Pro optaron por la configuración 8 GB + 256 GB en lugar de la que trae 16 GB de RAM por obvias razones económicas.

Recordemos que los puntajes de este benchmark se obtienen de las pruebas realizadas por usuarios de todo el mundo, por lo que resulta necesario que una cantidad mínima de personas ejecuten los test de AnTuTu con el móvil para que este se tenga en cuenta al realizar el ranking. En conclusión, probablemente haya pocos usuarios en el mundo del ROG Phone 6 Pro con 16 GB de RAM, ya que de lo contrario este ocuparía el primer puesto.

ZenFone 9: ASUS se roba el top 3 de flagships más potentes con este modelo compacto

Para concluir con el top 3 de los móviles de gama alta más potentes del mercado llega otro modelo de ASUS, aunque esta vez no se trata de un smartphone para gamers. Estamos hablando del ZenFone 9, un móvil que sorprende no solo por ser el flagship más compacto del mercado (5,9 pulgadas) sino también por su alto rendimiento gracias al SD 8+ Gen 1. ¿Quieres saber cuáles son el resto de terminales de la lista? Pues aquí abajo te los dejamos:

Xiaomi 12T Pro (8 GB + 256 GB) con 1064841 puntos. Red Magic 7 (16 GB + 256 GB) con 1051650 puntos. Black Shark 5 Pro (12 GB + 256 GB) con 1026704 puntos. Motorola Edge 30 Pro (12 GB + 256 GB) con 1005920 puntos. Vivo X80 (12 GB + 256 GB) con 1003314 puntos. Motorola Edge X30 (12 GB + 256 GB) con 988627 puntos. Samsung Galaxy Z Fold 4 (12 GB + 256 GB) con 983354 puntos.

Aquí están los 10 gama media con mejor rendimiento en diciembre 2022, según AnTuTu

Si bien la lista de móviles de gama media más potentes se mantiene casi idéntica a la publicada en el mes de noviembre por AnTuTu, es de destacar que el primer lugar de la lista no solo pierde el trono, sino que desaparece por completo del ranking. El Nothing Phone (1) llevaba meses ocupando el puesto número uno del top y ahora no hay rastros de él en los diez primeros lugares. ¿La razón? Probablemente, los usuarios del móvil no ejecutaron el test de AnTuTu lo suficiente durante el último mes.

El IQOO Z5 de Vivo escala a la cima del top de la gama media con la misteriosa desaparición del Nothing Phone (1)

Ante la desaparición del Nothing Phone (1), la marca Vivo aprovecha para robarse el primer puesto con el IQOO Z5 que obtuvo 560659 puntos. Este móvil tiene bajo el capó el procesador que más se repite en el ranking, el Snapdragon 778G. A continuación, te dejamos el resto de los móviles de gama media que completan este top:

Honor 70 (8 GB + 256 GB) con 552284 puntos. Realme GT Master (8 GB + 256 GB) con 545244 puntos. Vivo T1 Pro 5G (8 GB + 128 GB) con 540632 puntos. Realme Q3s (6 GB + 128 GB) con 534640 puntos. Xiaomi 11 Lite (6 GB + 128 GB) con 530421 puntos. Xiaomi 11 Lite 5G NE (8 GB + 256 GB) con 522306 puntos. Galaxy A73 5G (8 GB + 256 GB) con 513583 puntos. Galaxy A52s 5G (8 GB + 256 GB) con 512402 puntos. Huawei Nova 9 (8 GB + 256 GB) con 507934 puntos.

Y tú… ¿Crees que el próximo mes estará en el top de móviles más potentes el terminal que estrene el Snapdragon 8 Gen 2 o Dimensity 9200?

