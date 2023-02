La Mobile World Congress (MWC) 2023 ya está aquí. El congreso de telefonía móvil más importante del año ha dado la primera sorpresa: un móvil con pantalla enrollable. Así es, Motorola acaba de presentar el nuevo Motorola Rizr Rollable, un teléfono conceptual que tiene un panel AMOLED flexible que puede enrollarse para pasar de un móvil de 6,5 pulgadas a uno compacto de 5 pulgadas. A continuación, te contamos todos los detalles de este prototipo.

Esta no es la primera vez que un fabricante de móviles Android presenta el prototipo de un teléfono con pantalla enrollable. OPPO, Tecno, LG, Xiaomi y Samsung son solo algunas de las marcas que en los últimos años han revelado sus diseños conceptuales de lo que sería un teléfono enrollable.

Pues bien, Motorola acaba de hacer lo propio al presentar el Rizr Rollable Concept, un móvil que revive la popular serie «Rizr» que lanzó la marca en 2006, aunque con una peculiaridad muy interesante: su pantalla enrollable. Según el equipo de AndroidAuthority, este teléfono viene con una pantalla POLED de 5 pulgadas y relación de aspecto 15:9 al encontrarse enrollado. Sin embargo, al activar su sistema de despliegue automático, el terminal pasa a tener una pantalla de 6,5 pulgadas con relación de aspecto 22:9.

Here's a few pictures for people who have been asking. It's an intriguing product but very much a concept / prototype at present. But it works and functions as you can see from video above. pic.twitter.com/lylhL44VAs

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023