Las pantallas de los móviles están en constante evolución. Ahora no solo van a 240 Hz y alcanzan tamaños de hasta 7 pulgadas, sino que además pueden plegarse sobre sí mismas. Los teléfonos con paneles plegables no solo son una realidad, ya son todo un éxito en el mercado.

En 2021 Samsung no pudo satisfacer la alta demanda de los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 y este año piensan repetir dicho éxito con los nuevos Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4. ¿Ya no te parece una novedad las pantallas plegables? Pues descuida, que en 2023 llegará algo incluso más sorprendente.

Según un reciente informe de DSCC, hay un fabricante chino que ya está trabajando en un teléfono con pantalla plegable que podría lanzarse en 2023. ¿Quieres saber cuál es? Pues descúbrelo a continuación.

OPPO, Motorola o Xiaomi: los tres competidores de la carrera por el primer móvil enrollable

Display Supply Chain Consultants (DSCC), es una consultora del mercado de las pantallas que publica informes sobre las novedades de este sector. Pues bien, en su último análisis del mercado, han revelado que el primer móvil con pantalla plegable será lanzado por una marca china y usará un panel surcoreano. Esto deja fuera de competencia a Samsung, LG y Google.

Entonces… ¿Quiénes son los principales candidatos? Pues el más avanzado de todos parece ser OPPO. La marca china presentó en 2021 el OPPO X (que puedes ver en el vídeo que dejamos aquí arriba), un prototipo de móvil con pantalla enrollable dinámica que extiende su panel de 6,7 pulgadas a 7,4 pulgadas. Sin embargo, desde entonces no hemos tenido nuevas noticias sobre dicho terminal.

Otro de los probables candidatos a estrenar el primer enrollable es Motorola. Desde hace meses se ha rumorado que la marca ahora propiedad de Lenovo está desarrollando un modelo enrollable vertical conocido como Motorola Felix. Se trata de un prototipo similar a los RAZR que dejaría atrás la bisagra de estos plegables de tipo cocha para adoptar una pantalla que se desplegaría hacia arriba.

Finalmente, no podemos descartar a Xiaomi en esta carrera por el primer móvil enrollable de la historia. Si bien aún no ha surgido un nuevo rumor en concreto, basta con recordar que en 2020 se filtró un supuesto Mi Alpha R del que no se volvió a saber nada. Y cuéntanos… ¿Cuál crees tú que será la primera marca en lanzar un enrollable?

Fuente | Display Supply Chain Consultants (DSCC)