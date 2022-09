Ya en 2018 hablábamos del fracaso de LG en el mercado de los móviles hasta que finalmente el año pasado se confirmó que LG deja de vender teléfonos móviles para evitar más perdidas. La compañía surcoreana dejó varios proyectos en el aire, como la ambiciosa serie de móviles con pantalla giratoria LG Wing o su sorprendente smartphone con pantalla enrollable. A diferencia del LG Wing, este último nunca salió al mercado a pesar de que se supo que era real y su lanzamiento estaba pautado para 2021.

Por suerte, un youtuber coreano acaba de publicar un vídeo a modo de review donde podemos ver el LG Rollable en todo su esplendor. ¿Cómo lo obtuvo? Pues para no tirar a la borda todo el trabajo, LG vendió los LG Rollable que fabricaron a sus empleados, así que es muy probable que el youtuber lo haya comprado de segunda mano o lo haya pedido prestado a un empleado de LG. Sea como sea, te dejamos el vídeo para que lo veas con tus propios ojos.

Este es el LG Rollable: el mítico móvil enrollable de LG que nunca se vendió al público

Como complemento del vídeo, permítenos decirte que estas son las especificaciones del LG Rollable:

Pantalla enrollable : 6,8 pulgadas flexible (panel POLED) que se extiende para convertirse en una pantalla de 7,4 pulgadas.

: 6,8 pulgadas flexible (panel POLED) que se extiende para convertirse en una pantalla de 7,4 pulgadas. Pantalla secundaria : ocupa dos tercios de la parte trasera y muestra widgets y otra información cuando el teléfono está boca abajo. También puede servir de visor para hacer selfies con la cámara principal.

: ocupa dos tercios de la parte trasera y muestra widgets y otra información cuando el teléfono está boca abajo. También puede servir de visor para hacer selfies con la cámara principal. Procesador : Qualcomm Snapdragon 888.

: Qualcomm Snapdragon 888. Memoria : 12 GB RAM + 256 GB de almacenamiento.

: 12 GB RAM + 256 GB de almacenamiento. Batería : 4500 mAh.

: 4500 mAh. Cámara trasera : principal de 64 MP con OIS + ultra gran angular de 12 MP.

: principal de 64 MP con OIS + ultra gran angular de 12 MP. Extra : lector de huellas debajo del módulo de cámara.

: lector de huellas debajo del módulo de cámara. Peso: 285 gramos.

Un detalle interesante que queremos mencionar es que el LG Rollable no cuenta con botones físicos de Power y volumen. En su lugar, ofrece un panel táctil en el lateral izquierdo que permite al usuario encender la pantalla y ajustar el volumen.

Asimismo, cabe destacar que el sistema de enrollamiento / desenrollamiento de la pantalla del móvil se activa de forma intuitiva haciendo un gesto con dos dedos hacia el lado al que la pantalla se extenderá o comprimirá. Lo más genial es que, a medida que el LG Rollable realiza la transición, su interfaz de usuario e incluso el fondo de pantalla se ajusta automáticamente al cambio de forma.

Además, según lo que podemos ver en el vídeo, aplicaciones como YouTube parecen estar bien adaptadas a este cambio de forma. Eso sí, el LG Rollable no es perfecto. En el vídeo se comenta que la pantalla no es completamente uniforme y que tiene un problema de reflejos. De cualquiera manera, es una pena que este smartphone no haya llegado al mercado a pesar de sus posibles defectos. Aun así, estamos seguros de que algún fabricante no dejará morir esta genial idea de LG y continuará con su legado.