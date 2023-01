El mercado de las tablets está viviendo una nueva primavera tras casi desaparecer hace algunos años, especialmente las de gran formato (por encima de 10 pulgadas). Sin embargo, es un mercado que está en peligro, pues los móviles plegables podrían empezar a comerles terreno en cualquier momento.

¿Por qué no ha sucedido todavía? Principalmente por temas de precios, pues los smartphones plegables no son económicos (salvo excepciones muy puntuales y de dudosa calidad); pero el formato también afecta, pues no alcanzan el tamaño de una tablet grande cuando los abres. Sin embargo, hay un jugador en el mercado que podría cambiarlo todo próximamente, Tecno, pues su plegable podría suponer el fin de las tablets tal como las conocemos.

El Tecno Phantom Vision V tiene pantalla plegable y enrollable al mismo tiempo

Gracias a una publicación de GSMArena, descubrimos que Tecno tiene un móvil conceptual que podría revolucionar el mercado si llegase a lanzarse. El vídeo promocional presentado por la marca China revela que se trata del Techo Phantom Vision V, que se filtró el mes pasado en la base de datos de la Bluetooth SIG tras recibir la certificación.

¿Qué tiene de especial este móvil? Que no solamente es un smartphone plegable, también tiene pantalla enrollable. Además, difiere de otras propuestas con una pantalla interna y otra externa (como los Galaxy Z Fold 4 u OPPO Find N2), pues solo utiliza una sola pantalla para todo.

Cuando está plegado, parece un móvil cualquiera con formato de barra de chocolate. No obstante, la magia sucede cuando lo abres. Al desplegarlo, la pantalla puede usarse de dos modos: sin desenrollar, quedando como un plegable estándar en formato de libro; o desenrollada, que permite extender la pantalla hasta 10,1”, tal como si tuvieses una tablet de gran formato frente a ti.

Lo curioso del caso es que la parte de la pantalla que sirve como extensión no está oculta en ningún momento. Estas pulgadas extra se ganan al traer la pantalla externa hacia la parte interna del móvil, deslizándola a través de uno de los marcos laterales. Vamos, que sería como un panel de doble plegado y deslizante, pero lo de enrollable suena mejor.

Con esto, Tecno básicamente te estaría ofreciendo tres formatos de pantalla en un solo dispositivo, algo que hasta ahora no habíamos visto. ¿Qué era lo más cercano? Las apuestas enrollables de Lenovo, el LG Rollable, el Xiaomi Mi Alpha R o el OPPO X. Sin embargo, ninguna de ellas alcanza las dimensiones de pantalla que sí logra el concepto de Tecno.

¿Cuándo se lanzará el Tecno Phantom Vision V? ¿Qué más sabemos de él?

Junto al tema de la pantalla plegable y enrollable, el vídeo presentado por Tecno también reveló algunos detalles adicionales sobre este móvil conceptual:

Su pantalla plegable está compuesta por 11 capas , que aportan resistencia y son las que permiten lograr la hazaña.

, que aportan resistencia y son las que permiten lograr la hazaña. La carcasa está fabricada en titanio de grado aeroespacia l, un material prémium muy resistente (y costoso).

l, un material prémium muy resistente (y costoso). La bisagra es un diseño patentado de Tecno y aseguran que será muy duradera.

Cuenta con una pantalla auxiliar en la trasera , que está ubicada justo dejado del módulo de cámaras y cuenta con Always-On-Display.

, que está ubicada justo dejado del módulo de cámaras y cuenta con Always-On-Display. Tendrá triple cámara trasera , con un flash LED de gran tamaño.

, con un flash LED de gran tamaño. A menos que utilice un sensor oculto tras la pantalla, podría no tener cámara frontal.

El Tecno Phantom Vision V podría ser presentado en el Mobile World Congress 2023, que se realizará a finales de febrero en Barcelona, pero no es algo confirmado. Aun así, debes saber que este es un dispositivo conceptual que no saldrá al mercado oficialmente, sino que solo sirve para mostrar los avances de Tecno y sus posibles planes a futuro.

De lanzarse algo similar, y si Tecno decide hacerlo a buen precio, podría desplomar totalmente el mercado de las tablets.