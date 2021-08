Las redes sociales demostraron, una vez más, que lo más importante son los memes. A pesar del “hype” que generó la filtración, como así también la publicación oficial del trailer de Spider-Man: No Way Home, lo que más llamó la atención de los usuarios en Facebook y Twitter fueron los memes.

Gracias al ingenio de miles de personas, es posible ver el trailer de la nueva película de Spider-Man “con otros ojos”. Si bien la mayoría de estos memes sirven para echarse unas cuantas risas, algunos de ellos nos demuestran por qué no hay que creer en las filtraciones.

Los 10 memes más graciosos del trailer de Spider-Man: No Way Home

Antes de que te mostremos todos los memes de Spider-Man: No Way Home, es importante aclarar que para poder entenderlos es necesario ver el trailer de la nueva película de Spider-Man.

En otras palabras, si aún no has visto el trailer (te lo dejamos arriba), te recomendamos no ver ningún meme, ¿por qué? Por el simple motivo de que podrías no entenderlos. Es más, algunos de ellos tienen spoilers del trailer, cosa que de seguro te enojará si aún no has visualizado el avance del filme.

