¿Quieres hacer un maratón de pelis? ¡Pues tu mejor opción son las películas de terror! Estas producciones siempre son adictivas y perfectas para una buena maratón. Netflix te ofrece filmes geniales de este género que no te puedes perder. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces sigue leyendo, porque hoy conocerás las 10 mejores películas de miedo en Netflix.

Eso (It): el payaso Pennywise te quitará el sueño

Duración: 2 horas y 15 minutos.

Eso (It) te contará la historia de unos niños que se enfrentarán a Pennywise. Este payaso es un ser sobrenatural que adopta la forma de sus miedos más profundos. Los protagonistas tendrán que hacer todo lo necesario para vencer a esta terrible criatura.

La película se basa en el libro homónimo de Stephen King. Eso (It) es imperdible si te encanta el terror sobrenatural y quieres llevarte unos buenos sustos. ¡La sonrisa de Pennywise te quitará el sueño!

La bruja: el increíble debut de Anya Taylor Joy no pasa de moda

Duración: 1 hora y 32 minutos.

¿Te gustó la actuación de Anya Taylor Joy en Gambito de Dama? ¡Entonces no te puedes perder La bruja! La película te contará la historia de un grupo de colonos cristianos en Nueva Inglaterra. Esta familia empieza a pasarlo mal cuando caen en la maldición de una bruja. Pero, ¿quién es este ser demoníaco que ataca al grupo de colonos? Al parecer, Thomasin, la hija mayor de la familia (interpretada por Anya Taylor Joy).

La bruja no es una película de miedo convencional. Su trama es un poco lenta, pero la atmósfera que crea te enganchará al instante. ¡Es una producción imperdible para los fanáticos de Anya Taylor Joy y de las buenas películas de terror!

El juego de Gerald: Netflix también sabe hacer buenas películas

Duración: 1 hora y 43 minutos.

¿Te imaginas quedarte esposado a una cama en un sitio alejado de la ciudad? Pues eso es lo que le pasa a Jessie luego de que su marido Gerald intentara un juego sexual que sale mal. La mujer tendrá que hacer todo lo necesario para liberarse y sobrevivir. En el proceso será atacada por visiones y pesadillas de su pasado.

El juego de Gerald adapta la novela homónima de Stephen King. Es una película muy psicológica y que te enganchará desde el primer minuto.

Un lugar tranquilo: vivir en silencio es más perturbador de lo que te imaginas

Duración: 1 hora y 31 minutos.

¿Te encantaría vivir sin los ruidos de la ciudad? ¡Pues Un lugar tranquilo va a cambiar tu opinión! En esta película una raza extraterrestre con un oído muy agudo atacó La Tierra. Los pocos humanos que quedan deben permanecer en silencio total si quieren sobrevivir. Con esta peli verás lo traumático que es tener que vivir sin hacer un solo ruido.

Hannibal: las segundas partes pueden ser geniales

Duración: 2 horas y 12 minutos.

¡Las segundas partes pueden ser muy buenas! Ese es el caso de Hannibal, la secuela de El silencio de los corderos. En esta película verás cómo la detective Clarice Straling intenta atrapar al doctor Lecter. Recuerda que este psiquiatra es un peligroso caníbal y asesino serial.

Hanibbal es una gran peli de suspenso, imperdible si te encantó El silencio de los corderos. Además, tiene a Anthony Hopkins y Julianne Moore como protagonistas. ¡Es una peli de miedo perfecta por donde la mires!

Cuenta bloqueada (Cam): una película que jugará con tu mente hasta el último segundo

Duración: 1 hora y 34 minutos.

En Cuenta bloqueada conocerás a Alice, una camgirl famosa que se exhibe en una página web. Su vida dará una vuelta de 180 grados cuando le hackean su cuenta. Alice tendrá que descubrir quién es la persona detrás de esto, lo que tal vez conduzca a un desenlace terrible.

Esta película es excelente y trata un tema muy actual. Su trama es muy adictiva y misteriosa. ¡Cuenta bloqueada va a jugar con tu mente! Tal vez sea un poco exagerada, pero no deja de ser tu opción ideal para pasar un mal rato viendo algo de terror en Netflix.

The conjuring: la peli que inició la saga de Expediente Warren

Duración: 1 hora y 51 minutos.

Expediente Warren es una de las mejores sagas de los últimos años. The conjuring es la primera película de la serie y una producción imperdible para los amantes del terror. En la peli verás cómo Ed y Lorraine Warren se enfrentan a una entidad demoníaca que retará su fe en Dios.

Lo más destacable es la dirección de James Wan. El cineasta es un experto haciendo películas que den mal rollo e impacten al espectador. Por eso, The conjuring tiene todo para engancharte si te encanta el terror sobrenatural.

Hostal: un slasher retorcido que te dará náuseas

Duración: 1 hora y 33 minutos.

¿Las películas anteriores son muy sosas para tus gustos? Entonces necesitar ver Hostal. Esta película es un slasher sangriento que te revolverá el estómago. En Hostal seguirás la historia de Paxton y Josh, unos universitarios que viajan por Europa en busca de diversión. Pero esto les saldrá muy caro, ya que quedarán atrapados en un hostal donde sufrirán las peores torturas.

La película es retorcida, un festival de sangre que te dará náuseas. Es tu mejor opción si quieres ver un slasher sangriento en Netflix.

Los zombis invadirán tu pantalla con #Vivo

Duración: 1 hora y 36 minutos.

¡En este listado no podía falta una película de zombis! Y por eso te recomendamos #Vivo. La historia del filme no es muy distinta a la de otras películas. Aquí un mortal virus que convierte a las personas en zombis ataca a la humanidad. La diferencia es que el protagonista no es un experto en supervivencia, sino un simple fanático de los videojuegos. El chico buscará la manera de sobrevivir en su piso a toda costa.

Las pelis de zombis siempre son divertidas y tienen mucha acción. #Vivo cumple esto, así que es una película perfecta para pasar un buen rato y desconectar de la rutina.

Life (Vida): la combinación perfecta entre terror y ciencia ficción

Duración: 1 hora y 34 minutos.

¿No te convencen las pelis de miedo y te gusta más la ciencia ficción? Pues tranquilo, porque Life combina a la perfección los 2 géneros. En esta peli un grupo de astronautas investiga una forma de vida extraterrestre en Marte. Todo empieza a salir mal cuando descubren que el organismo es mucho más peligroso de lo que pensaban.

Life tiene una historia que te recordará a Alien: el octavo pasajero. Destaca entre las demás pelis por la participación de Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal, unos protagonistas excelentes y carismáticos.

¡Esas son las mejores películas de miedo en Netflix de 2021! Hicimos una selección muy variada y para todos los gustos. Del listado, ¿cuál fue tu peli favorita? ¿Te gustaron todas y las vas a hacer un maratón? ¡Cuéntanos en los comentarios!