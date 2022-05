Las historias de Instagram se podrán responder con un dibujo

Instagram es una red social que no para de actualizarse y así como pronto podrás anclar publicaciones en tu perfil de Instagram, parece que también podrás responder a las historias haciendo dibujos. Además, es posible que esta nueva función de Instagram llegue antes de que los NFT aterricen en la plataforma.

La función de Instagram que te permitirá responder las historias con dibujos será la nueva forma de comunicarse en la red social. De hecho, esta función hará que comunicarse en Instagram sea más divertido, pues podrás hacer trazos sobre las historias que quieras.

Toma en cuenta que está función de Instagram fue descubierta por Alessandro Paluzzi, un ingeniero inverso. De hecho, Paluzzi publicó en Twitter cómo será la opción de responder historias con dibujos.

#Instagram is working on the ability to reply to stories with a drawing 👀 pic.twitter.com/L8d4rKj3tN

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 3, 2022