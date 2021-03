El incendio que afectó al edificio de la compañía OVHcloud en Estrasburgo ha causado más problemas de lo que muchos imaginaban. Además de dejar fuera de servicio a miles de sitios webs y decenas de aplicaciones, varios juegos se vieron afectados durante las últimas horas.

¿Qué es OVH? Esta empresa, de la cual muchos no han escuchado hablar, es un proveedor enorme de alojamiento web, servicios en la nube y telecomunicaciones que durante los últimos años ha logrado convertirse en una de las más importantes de Europa.

OVH se ha incendiado y ha dejado sin servicio miles de servicios online

Ante el feroz incendio que sufrió en las últimas horas, Internet tal y como lo conocemos (una pequeña parte al menos), se apagó de un momento a otro. Tal fue la repercusión de este incidente que millones de usuarios en Twitter, Facebook y hasta TikTok empezaron a preguntarse ¿qué está pasando que no puedo jugar a mi juego favorito en línea?

Si tú fuiste uno de esos usuarios, te recomendamos que te calmes, pues no hay ningún problema con tu móvil, ordenador o consola de videojuegos. El motivo por el que no puedas acceder a Minecraft o Rust se debe a que varios de los servidores en donde se alojan las partidas creadas por los usuarios, son propiedad de OVH.

¿Cuáles son los juegos que se vieron afectados por el incendio en OVH?

Enumerar los juegos que se vieron afectados por el incendio que se produjo en las instalaciones de OVH sería prácticamente imposible, ¿por qué? Por el simple motivo de que existen juegos que permiten crear servidores privados en compañías de almacenamiento online que nada tienen que ver con los servidores oficiales que utilizan los mismos.

Siendo directos sobre el tema, los únicos juegos que se vieron afectados explícitamente fueron Rust y Minecraft. Estos dos juegos tienen sus servidores en OVH, al menos en Europa, y esto ha hecho que miles de mundos (creados por los usuarios) desaparezcan de un momento a otro.

¿Hay alguna solución a este problema ahora mismo?

Sí y no, o sea, si quieres recuperar tu progreso dentro de Rust o Minecraft, no deberías hacer absolutamente nada, pues las compañías desarrolladoras de estos videojuegos son las que se encargarán de recuperar los datos que se han perdido tras el incendio que sufrió OVH.

Por otro lado, si lo que quieres hacer es recuperar el mundo que has creado dentro de esos juegos, lamentamos informarte que esto no va a ser posible. Tanto Rust como Minecraft han dicho que no hay ningún tipo de backup, por lo que esa información puede darse por perdida.

¿Cuándo se podrá volver a jugar a Rust y Minecraft online?

Por suerte, y gracias al enorme esfuerzo que han llevado a cabo los bomberos en las instalaciones de OVH, el servicio en línea de Minecraft y Rust se ha empezado a restablecer. Eso sí, de momento han limitado la cantidad de jugadores que puede acceder a sus cuentas en Europa.

En el caso de que aún no puedas acceder a tu cuenta, te recomendamos mantener la calma e intentar iniciar sesión con tus datos cada hora. Desde la cuenta de Twitter de Rust han mencionado que durante las próximas horas restablecerán el juego en línea de forma paulatina. Minecraft, por su parte, ya ha dicho que el juego en línea está operativo, aunque los usuarios podrían encontrar ciertos problemas durante los próximos días.

Por otro lado, si aún no puedes jugar de forma online a estos juegos, te recomendamos usar una VPN en tu móvil o PC para conectarte a los servidores de otra región. Eso sí, usando una VPN podrías llegar a experimentar más lag al momento de jugar.

Sin mucho más que añadir, si no quieres usar una VPN para conectarte a otros servidores, puedes intentar pasar el tiempo con estos juegos parecidos a Minecraft, o bien, con esta genial alternativa a Rust para Android.